الشيخ نزيه أبو عون من بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، قضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، منها بسبب تهم واضحة وأخرى بسبب تهم غير واضحة، وتحت بند الملف السري، وحُوّل للاعتقال الإداري. غاب الشيخ أبو عون كثيراً عن عائلته، ومرت أعياد ومناسبات وهو خلف زنازين المحتل. نجله إسلام كتب على صفحته على "فيسبوك" خلال عيد الفطر الماضي: "هذا أول رمضان وعيد مع الوالد منذ 12 عاماً". لكن هذا العيد مختلف بعض الشيء. لم يغب الشيخ أبو عون وحيداً عن بيته، بل غاب مع نجله إسلام، وقد جاء العيد وهما يقبعان في السجن مع بعضهما بعضاً، ما يجعل الأمر صعباً.

أسرى آل ذوقان (عن فيسبوك)

أسرى آل حمارشة (عن فيسبوك)