1- معهد كاليفورنيا للتقنية (كالتيك)، الولايات المتحدة

2- المدرسة المتعددة التكنولوجية (بوليتيكنيك)، فرنسا

4- جامعة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

5- مدرسة المعلمين العليا في ليون (إينس)، فرنسا

ترتيبها 179 عالمياً، وتضم 4969 طالباً. الجامعة حديثة إذ تأسست عام 2003 لكنّها مميزة بتقديم محاضراتها بلغات متعددة هي الفرنسية والألمانية والإنكليزية.تحتل المرتبة 182 عالمياً، وتضمّ 2221 طالباً. الجزء الأكبر من طلاب الجامعة يجري توظيفهم في المدارس الإعدادية الفرنسية، ويتقاضون مبلغاً شهرياً يصل إلى 1000 يورو، لكن، يُفرض عليهم بعد تخرجهم أن يخدموا في القطاع العام 10 سنوات، بأجور أعلى.