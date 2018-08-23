1- معهد كاليفورنيا للتقنية (كالتيك)، الولايات المتحدة
ترتيبه الثالث على مستوى جامعات العالم ككل، بالرغم من أنّه لا يضم أكثر من 2209 طلاب. المعهد يوفر مجموعة كبيرة من البرامج التقنية التي يتولى تدريسها نخبة من أهم أساتذة العالم في اختصاصاتهم، علماً أنّ 34 عالماً من خريجي المعهد حققوا جائزة "نوبل".
2- المدرسة المتعددة التكنولوجية (بوليتيكنيك)، فرنسا
تحتل الترتيب 115 على قائمة أفضل جامعات العالم، وتضم 2799 طالباً. وبالرغم من أنّ عدد الطلاب قليل نسبياً، فإنّه متنوع بين أكثر من 60 جنسية، لما تقدمه الجامعة من برامج ماجستير ودكتوراه عالية الأهمية، خصوصاً في الرياضيات والاقتصاد.
3- جامعة سانت آنا للدراسات المتقدمة، إيطاليا
تحتل الجامعة التي تقع في مدينة بيزا المرتبة 155 عالمياً، وتضم 690 طالباً فقط. الجامعة معروفة بتخريج عدد كبير من أهم علماء وسياسيي إيطاليا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، وعالم الأعصاب جوليانو تونوني. يتطلب الانتساب إلى الجامعة تحقيق الطالب المرشح علامة كاملة في مباراة الدخول بالإضافة إلى إتقانه لغتين. فإذا حقق ذلك، انتسب إليها مجاناً طوال سنوات الدراسة.
4- جامعة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ
ترتيبها 179 عالمياً، وتضم 4969 طالباً. الجامعة حديثة إذ تأسست عام 2003 لكنّها مميزة بتقديم محاضراتها بلغات متعددة هي الفرنسية والألمانية والإنكليزية.
5- مدرسة المعلمين العليا في ليون (إينس)، فرنسا
تحتل المرتبة 182 عالمياً، وتضمّ 2221 طالباً. الجزء الأكبر من طلاب الجامعة يجري توظيفهم في المدارس الإعدادية الفرنسية، ويتقاضون مبلغاً شهرياً يصل إلى 1000 يورو، لكن، يُفرض عليهم بعد تخرجهم أن يخدموا في القطاع العام 10 سنوات، بأجور أعلى.
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