استقبل سكان مدينة تعز اليمنية عيد الأضحى بفرحة كبيرة بعد أن فتحت السلطة المحلية بالمحافظة قلعة القاهرة التاريخية أمام الزائرين في أول أيام العيد، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات جراء الحرب.
ويقول المواطن عبد الله محمد إن "افتتاح القلعة شكل حدثاً هاماً لدى سكان تعز الذين يحلمون بعودة الحياة إلى المدينة التي تعاني من ويلات الحرب منذ فترة طويلة".
ويؤكد محمد لـ" العربي الجديد" أن "أعداداً كبيرة من الزوار توافدوا إلى القلعة، ما أعاد إلى القلعة ألقها بعدما حولها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية فتعرضت نتيجة ذلك للقصف أكثر من مرة". ويواصل "تعرضت القلعة لأضرار كبيرة جراء الحرب وتمركز المسلحين فيها، وكانت شاهداً على حقبة تاريخية مضت، هي اليوم تقف بكل عنفوان شاهدا على الحرب التي كانت جزءاً منها".
ويوضح محمد أن سكان تعز بحاجة إلى تأهيل المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات، مشيراً إلى أن "الحرب والحصار ساهما بحرمان سكان المدينة من المتعة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
أما المواطن زكريا قاسم، فيعتبر أن "إعادة فتح قلعة القاهرة إنجاز كبير يعيد للأهالي الأمل باستعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الحياة في المدينة بعد أن دمرت الحرب كل شيء جميل فيها". ويرى أن "بقاء القلعة تحت سيطرة المسلحين كان يمثل تهديدا لنا ويحرمنا من موقع تاريخي ذي أهمية بالغة في نفوسنا"، مشيراً إلى أن "القلعة ظلت لفترة طويلة موقعاً عسكرياً للحوثيين كانوا يقصفون منه أحياء المدينة قبل تحريرها".
ويلفت قاسم إلى أن القلعة لا بد أن تبقى متنزها ومزاراً سياحياً للسكان الذين يعانون من قلة الحدائق والمتنزهات.
واحتفاءً بيوم الافتتاح والعيد، وزعت الحلوى والعصائر مجاناً على الأطفال، كما تم تقديم فقرات فنية ومسابقات.
ويوضح مدير عام صندوق النظافة في تعز، حسين المقطري، أن "أعمال التجهيز لإعادة افتتاح قلعة القاهرة أنجزت في وقت قياسي، وبذل خلالها الفريق العامل جهوداً مضاعفة من أجل الافتتاح في يوم العيد".
ويؤكد لـ" العربي الجديد" أن فريق العمل "رفع المتاريس وكميات كبيرة من الأتربة والحجارة، ونفذ حمله نظافة وإزالة آثار الحرب من القلعة بدعم من صندوق ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة"، مشيراً إلى أن العمل استمر ليلاً ونهاراً، وشارك فيه مهندسون زراعيون ومدنيون وعمال نظافة، وتمت عملية إصلاح وترميم المرافق التابعة للقلعة وإصلاح دورات المياه ورفع المخلفات وتنظيف الطرق والمدرجات من الأعشاب والأشجار التي غطت القلعة والطرق المؤدية إليها.
ويضيف المقطري أن القلعة أصبحت جاهزة بالكامل ومفتوحة أمام العائلات والأطفال مجانا لقضاء أوقات ممتعة فيها.
وسبق للقلعة أن تعرضت لقصف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مايو/أيار 2015، بعد أن حولها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية.
وتعد قلعة القاهرة أهم معلم تاريخي في محافظة تعز اليمنية، حيث تعتلي مرتفعا صخريا شاهقا على السفح الشمالي لجبل صبر المطل على مدينة تعز، ويقدر ارتفاعها بنحو 1500 متر عن مستوى سطح البحر.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق