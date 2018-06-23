وعن حياتها، تقول: "بعد فترة من تهجيرنا تزوجت من رجل متزوج، كان لديه ولد، وسكنت في بلدة الغازية، جنوب لبنان، لمدة خمسة وثلاثين عاماً، حتى مات زوجي، فطردني ابنه الذي ربيته. فجئت إلى مخيم عين الحلوة، لأعيش في منزل أختي، مع أولادها، وأعتاش مما يقدمه لي الناس".