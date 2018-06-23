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ولما سأله الملك عن طبيعة عمل المبنى، أجاب بأن هذه الإدارة أنشئت لرعاية الزير الذي أمر به قبل سنة ليشرب منه أهل القرية بدلاً من الترعة.أومأ الملك برأسه راضياً، وطلب أن يذهبوا به إلى الزير، وهناك طالع لافتة كتب عليها "تبرعوا لنشر تجربة الزير الملكي في أنحاء البلاد".