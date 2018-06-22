وفي السياق، قال المحامي العراقي أحمد العادلي، إن محاكمات الأطفال والنساء الأجانب تجري غالبا على عجل وفي سرية تامة. وأضاف لـ"العربي الجديد": "لا يجرؤ أحد من المحامين على قبول الدفاع عن أي من المتهمين الأجانب، خشية زجه في هذه القضايا بشكل كيدي".



وبين أن "المحاكم غالبا ما تنتدب محامين شباب مقربين منها تماشيا مع القانون العراقي الذي يشترط وجود محام مع المتهم قبل المضي بإجراءات أية قضية".



ويعلن في العراق بين حين وآخر عن إصدار أحكام بالإعدام أو السجن بحق نساء أجنبيات متهمات بالتعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.