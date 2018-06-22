تقترب من الخمسين من عمرك. الشيء الوحيد الذي قد يجعل الأمر مخيفاً هو الشعور كأنك لم تحقق الأشياء التي حلمت بها في سن المراهقة أو في العشرينيات. لا نتحدث هنا عن تسلّق جبل كيليمانجارو، بل كيف تصبح شخصاً أكثر سعادة وصحة. في هذا الإطار، يضع موقع "بزنس انسايدر" خمس مهارات قد تحتاج إلى تملّكها قبل بلوغك الخمسين، وهي:
1 - الاعتذار
كلّ إنسان يرتكب الأخطاء. لكن الاعتذار ليس أمراً يمكن أن يفعله الجميع بشكل طبيعي. وتقول المتخصصة في الاتصالات كيري أومالي، إن الخطوات اللازمة للاعتذار الناجح في العمل تشمل التصرف بسرعة، والظهور شخصياً، وشرح ما حدث إضافة إلى كيفية تجنب المشكلة في المستقبل، والتأسف. والاعتذار سيساعد الشخص الذي تأذّى بسببك، كما يخفّف لديك الشعور بالذنب.
2 - قضاء بعض الوقت وحيداً
العلاقات الوثيقة مهمّة للصحة والسعادة، كما هي العزلة. لا تحتاج دائماً إلى أن تكون بصحبة آخرين، سواء كانوا حقيقيين أم افتراضيين. ويقول الأستاذ المساعد في المعلوماتية في جامعة جورج تاون، كال نيوبورت: "وحده الوقت يسمح لك بمعالجة وتنظيم العواطف المعقدة". إضافة إلى ذلك، يتيح لك الفرصة للقيام بـ "العمل العميق"، الذي يتطلب تركيزاً عالياً.
3 - العمل مع شخص لا تحبّه
يقول أحد الأشخاص إن هذه مهارة أساسية يجب أن يعرفها الجميع. ويوضح باحثون أن هناك أنماطاً شخصية مختلفة في مكان العمل، بعضها قد يكون أكثر صدامية. لكنّ هناك بعض الاستراتيجيات لتجنّب المشاكل في أماكن العمل. على سبيل المثال، يمكن التعامل مع زميل متسلّط من خلال إخباره بأنك منشغل بإتمام ما طلبه منك مديرك، ثم تجاهله. وفي حال كان زميل آخر يتكلم بصوت عالٍ، فيمكن أن تطلب منه خفض صوته بأسلوب لائق.
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4 - الاستماع بدلاً من الكلام
لا يجب عليك أن تتحدث حالما ينتهي الشخص الآخر. قد يكون من المغري الحديث عن تجاربك الخاصة. ولديك على الأرجح أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام. لكن المهارة هي أن تتعلم كيفية التحلي بالصبر، والسماح للشخص الآخر بإنهاء كلامه. في الواقع، هذه خدعة تجعل الناس يرتاحون إليك.
5 - إدارة التوتّر
الحياة مُرهقة، وهذا ليس جديداً. إدارة التوتّر أو التحكّم فيه لا تكمن في التخلّص من الأمور التي تقلقك، بل تعلّم كيفية التعامل معها بشكل جيد. أكثر الناس نجاحاً في العالم عرفوا كيفية إدارة القلق. على سبيل المثال، يقرأ بيل غيتس قبل النوم. إحدى الوسائل الفعالة لإدارة التوتر تتضمن التركيز على ما يمكنك التحكم فيه، على أن تكون واعياً للتفاصيل التي تقلقك.
1 - الاعتذار
كلّ إنسان يرتكب الأخطاء. لكن الاعتذار ليس أمراً يمكن أن يفعله الجميع بشكل طبيعي. وتقول المتخصصة في الاتصالات كيري أومالي، إن الخطوات اللازمة للاعتذار الناجح في العمل تشمل التصرف بسرعة، والظهور شخصياً، وشرح ما حدث إضافة إلى كيفية تجنب المشكلة في المستقبل، والتأسف. والاعتذار سيساعد الشخص الذي تأذّى بسببك، كما يخفّف لديك الشعور بالذنب.
2 - قضاء بعض الوقت وحيداً
العلاقات الوثيقة مهمّة للصحة والسعادة، كما هي العزلة. لا تحتاج دائماً إلى أن تكون بصحبة آخرين، سواء كانوا حقيقيين أم افتراضيين. ويقول الأستاذ المساعد في المعلوماتية في جامعة جورج تاون، كال نيوبورت: "وحده الوقت يسمح لك بمعالجة وتنظيم العواطف المعقدة". إضافة إلى ذلك، يتيح لك الفرصة للقيام بـ "العمل العميق"، الذي يتطلب تركيزاً عالياً.
3 - العمل مع شخص لا تحبّه
يقول أحد الأشخاص إن هذه مهارة أساسية يجب أن يعرفها الجميع. ويوضح باحثون أن هناك أنماطاً شخصية مختلفة في مكان العمل، بعضها قد يكون أكثر صدامية. لكنّ هناك بعض الاستراتيجيات لتجنّب المشاكل في أماكن العمل. على سبيل المثال، يمكن التعامل مع زميل متسلّط من خلال إخباره بأنك منشغل بإتمام ما طلبه منك مديرك، ثم تجاهله. وفي حال كان زميل آخر يتكلم بصوت عالٍ، فيمكن أن تطلب منه خفض صوته بأسلوب لائق.
4 - الاستماع بدلاً من الكلام
لا يجب عليك أن تتحدث حالما ينتهي الشخص الآخر. قد يكون من المغري الحديث عن تجاربك الخاصة. ولديك على الأرجح أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام. لكن المهارة هي أن تتعلم كيفية التحلي بالصبر، والسماح للشخص الآخر بإنهاء كلامه. في الواقع، هذه خدعة تجعل الناس يرتاحون إليك.
5 - إدارة التوتّر
الحياة مُرهقة، وهذا ليس جديداً. إدارة التوتّر أو التحكّم فيه لا تكمن في التخلّص من الأمور التي تقلقك، بل تعلّم كيفية التعامل معها بشكل جيد. أكثر الناس نجاحاً في العالم عرفوا كيفية إدارة القلق. على سبيل المثال، يقرأ بيل غيتس قبل النوم. إحدى الوسائل الفعالة لإدارة التوتر تتضمن التركيز على ما يمكنك التحكم فيه، على أن تكون واعياً للتفاصيل التي تقلقك.
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