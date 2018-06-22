وقالت وزارة الوحدة في سول، إنّ الاجتماع سوف يبحث سبل تنفيذ اتفاقية بشأن لم الشمل التي أبرمها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في إبريل/ نيسان.



واتفق الزعيمان الكوريان في اجتماعهما الأول على عقد لقاءات لم شمل الأسر في 15 أغسطس/ آب، وهي ذكرى يحتفل بها البلدان بمناسبة استقلال شبه الجزيرة الكورية عن الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945.

ومن المتوقع أن تحدد محادثات الجمعة تاريخ لم الشمل ومكانه وعدد الأشخاص المشاركين من كلا البلدين.

وقال باك يونغ إيل، مندوب كوريا الشمالية، في بداية الاجتماع في منتجع دايموند ماونتين في كوريا الشمالية: "إذا افترقنا بأنفسنا عن الماضي المؤسف واكتسبنا عقلية قوية في الأزمنة الجديدة، فإن التعاون الإنساني بين الشمال والجنوب سيزدهر".







وأعرب بارك كيونغ سيو، رئيس الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية، عن أمله في إجراء محادثات مثمرة يمكن أن "ترفع الحزن عن أمتنا".