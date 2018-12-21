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الخشية التي يعبر عنها مراقبون وناشطون في الحقل الاجتماعي والسياسي في السويد، هي من "تحول التمييز والعنصرية إلى حالة عامة تدمر مستقبل الجميع" كما يعبر عنها لـ"العربي الجديد" الناشط الفلسطيني، عمر منصور، الذي يتابع دراسة التمريض في أحد معاهد أوبسالا، شمالي استوكهولم. الخشية التي يعبر عنها مراقبون وناشطون في الحقل الاجتماعي والسياسي في السويد، هي من "تحول التمييز والعنصرية إلى حالة عامة تدمر مستقبل الجميع" كما يعبر عنها لـ"العربي الجديد" الناشط الفلسطيني، عمر منصور، الذي يتابع دراسة التمريض في أحد معاهد أوبسالا، شمالي استوكهولم.

نقابة الأطباء السويديين أوضحت عبر رئيستها، هايدي ستينسميرين، أنّها بالتعاون مع القناة الرسمية هدفت من هذه الدراسة الشاملة إلى "قياس ما إذا كان الأطباء تعرضوا لظلم وعنصرية وإهانة بسبب الخلفية الاثنية والدينية من المرضى وأقاربهم. وقد شمل المسح موافقة 505 أطباء من الجنسين، على فرضيته التي تقول: "تعرضت لتعامل مهين بسبب عرقي أو ديني أو خلفيتي من المرضى أو أقاربهم".أثارت النتائج انتقادات لاذعة، بسبب تجاهل تحذيرات وشكاوى سابقة، تقدم بها العاملون في القطاع الصحي من تفشي التمييز العرقي والديني، وغياب أيّ شكل من أشكال الدعم لهذه الفئة المهنية الرئيسة، التي يفترض أنّها تسد حاجة مجتمع السويد للرعاية الصحية، خصوصاً بعدما انتشرت الشيخوخة فيه، واضطرار البلاد إلى جلب أطباء من الخارج. يأتي ذلك فيما كثير من المهاجرين لم يجرِ الاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم، وتلك قصة أخرى يشكو منها أطباء سوريون أوقفت الإجراءات الصارمة حديثاً اعتماد خبراتهم، وأصرت على استيراد أطباء من رومانيا وغيرها.عبرت نقابة الأطباء، بلسان رئيستها، هايدي ستينسميرين، عن أسفها من هذه الحالة، وأكدت على أنّ "أرباب العمل في المستشفيات، في البداية، الاعتراف بانتشار العنصرية". ويبدو أنّ العنصرية باتت تعبر عن نفسها أكثر في البلاد، بالترافق مع تقدم اليمين الشعبوي بحسب ما يذكر لـ"العربي الجديد" طبيب عربي في محافظة أوبسالا، طلب عدم ذكر اسمه.استهداف "نخبة المجتمع" كما تسميهم القناة الرسمية ليس جديداً: "الشهادات التي ضمتها الدراسة ظهرت أكثر من مرة في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، وبالرغم من ذلك، لم تتخذ إدارة مستشفى يونشوبينغ (وسط السويد) أيّ إجراء، ولم تقدم أيّ دعم لنا" وفقاً للطبيبة، آمي بروتا، التي تعرضت لتعليقات شبيهة، بسبب سحنتها الجنوب أوروبية، الأقرب إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. تذكر آمي أنّ "بيئة العمل باتت سيئة، خصوصاً حين لا يؤخذ الأمر على محمل الجد، فالقصة لا تتعلق فقط بتعليقات المرضى وأهاليهم، بل في أسلوب تعاطي الإدارة غير المكترث، سواء كانت التعليقات التمييزية صادرة عن زملاء في المهنة أو عن مرضى يرقدون على الأسرّة". في شهادتها تقول آمي، المولودة أيضاً في السويد، إنّ التعليقات تلك تجعل الإنسان يعيش في عزلة وتشعره أنّه غير مرحب فيه: "بالرغم من أنّ التعليقات أحياناً تبدو حسنة المقصد في الظاهر كالقول: شيء مثير أن تكوني طبيبة... وأهلاً بك في بلدنا، فهي تعليقات غير لطيفة تجعلك تشعر أنّك غريب في بلدك الذي ولدت وكبرت فيه".في رد من مستشفى مقاطعة يونشوبينغ على شهادة الطبيبة، آمي بروتا، تذكر الإدارة أنّ "الجميع يجب مساندتهم في تلك الظروف وتأسف الإدارة لما عايشته الطبيبة". وبالرغم من تبني المقاطعة مبادئ توجيهية حول كيفية الاستجابة لطلب المرضى أطباء محددين، ورفض آخرين، أو رفض ممرضين يعملون في المستشفى، استناداً إلى الأصل والجنس، فإنّ مسؤولة قسم الصحة العامة، عضو مجلس أخلاقيات المهنة في المقاطعة، إيفور بلومكفيست، تشير إلى "صعوبة في انتهاج أساليب عملية تجاه ما تطرحه هذه الحالة (العنصرية) فليس من السهل إعطاء إجابة محددة على مثل هذا التحدي".موقف نقابة الأطباء من جهته يحمّل أرباب العمل مسؤولية مواجهة التحدي المتفشي في مستشفيات السويد "خصوصاً في بيئة عمل تنتشر فيها أساليب الإهانة التمييزية والعنصرية، وهذه البيئة ليست من مسؤولية الأطباء، بل أرباب العمل" وفقاً لرئيسة النقابة، هايدي ستينسميرين. تضيف: "من واجب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي عدم الصمت على ما يتعرضون له، والإبلاغ عن تلك الحوادث".من ناحيته، يذكر الخبير في مصلحة "بيئة العمل" السويدية، أولريك ستوتزير، أنّ "التعليقات المهينة من قبل الزملاء أو المرضى بحق الأطباء، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الإضرار بالبيئة الصحية عموماً، فالضرر الذي يلحق بزميل نتيجة تعليقات زملاء ومرضى يمكن أن يحمل مخاطر في ظروف عمل ضاغطة، ما يؤدي على المدى الطويل إلى نتائج سيئة، وتلك مخاطر من مستويات متعددة يجب التصرف حيالها لوقفها".