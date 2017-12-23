أوقف مجلس مقاطعة لانكشاير في بريطانيا خطوة منع لحوم الحيوانات المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية في المدارس، ريثما تحل المسائل القانونية المتعلقة بالأمر، بعدما أثار قادة الجماعات الإسلامية مخاوف، من شأنها أن تخلق اضطرابات في المجتمع.
وكان المجلس قد اتخذ قراراً في وقت سابق بوقف استخدام اللحم الحلال في 27 مدرسة يديرها، بحجة أن عدم صعق الحيوانات قبل ذبحها أمر قاسٍ، إلا أن مجلس مساجد لانكشاير يسعى اليوم إلى الحصول على مراجعة الموضوع قضائياً، مدعياً أن القرار لم يناقش بشكل كافٍ، ومحذراً من أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجلس المقاطعة إذا ما استمرّ الحظر، وفقاً لموقع "إندبندنت".
ونصّ القرار على تقديم لحوم الحيوانات المصعوقة قبل ذبحها لتلبية احتياجات 12000 طفل في 27 مدرسة في المقاطعة، وجاء فيه: "نحن نحترم حق المجتمع الإسلامي بتأمين حاجاته من الطعام وفقاً لمعتقداته الدينية، إلا أننا قلقون بشأن ذبح الحيوانات من دون صعقها، لأنه يعرضها لمعاناة زائدة، لا لزوم لها".
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس المساجد، عبد الحميد قريشي، إن نتائج التصويت على القرار كانت "مخيّبة للآمال". وحذّر من أن المنع "غير ضروري وسيؤدي إلى تفكك مجتمعي، لأن الغداء في المدارس سيصبح موضوع خلاف، إذ سيبدأ الطلاب المسلمون بجلب طعامهم من المنزل، وستبدأ التساؤلات عن سبب رفضهم تناول الوجبات المدرسية".
كذلك أكّد قريشي أن القرار لم يناقش مع الجماعات الإسلامية واليهودية قبل البت فيه. وأضاف: "في ذلك خرق وتجاوز لقضايا عدة في القانون التشريعي، ولو أن رئيس مجلس المقاطعة استشارنا بشأن موضوع ذبح الحيوانات من دون صعقها لكان بإمكاننا توضيح وجهة نظرنا له".
ويعتبر صعق الحيوانات قبل ذبحها أمراً مفروضاً بموجب قانون المملكة المتحدة، إلا أنه يمنح استثناء دينياً للجماعات المسلمة واليهودية، إذ تنصّ قوانين هيئة الغذاء الحلال، على عدم شرعية استخدام الصعق لقتل الحيوانات، إلا أن استخدامه ممكن في حال بقي الحيوان بعده على قيد الحياة، ثم ذبح على الطريقة الإسلامية.
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