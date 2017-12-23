ونظمت المظاهرة منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (غير حكومية)، بمشاركة مئات من طلاب وطالبات الجامعات التركية الذين ساروا من أمام مدرسة "غلاطة سراي" وسط المدينة.

ورفع المتظاهرون صور التميمي، وكتبوا عليها "الحرية للطفلة عهد التميمي" باللغة التركية والإنكليزية والعربية والعبرية، فيما أكدوا أن اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين، أمر مرفوض في كل القوانين والشرائع الدولية.

واصطف المشاركون في طابور بلغ طوله أكثر من 2500 متر، مشيا من أمام مدرسة غلطة سراي إلى جامع "شيشيلي"، قرب منطقة تقسيم.

ورفع المصطفون صور التميمي والأعلام الفلسطينية والتركية فضلاً عن الكوفية الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها "نور التميمي" من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا "الاعتداء".

وعهد التميمي، هي طالبة في الثانوية العامة، وبرزت في قرية النبي صالح، الواقعة غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ونالت جائزة حنظلة للشجاعة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل خمس سنوات، بعد ظهورها في العديد من مقاطع الفيديو التي تتصدى فيها لجنود الاحتلال الذين يهاجمون شبان قريتها لحظة خروجهم في كل جمعة بمسيرة أسبوعية رافضة للاستيطان على أراضيهم.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأميركي، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

(الأناضول، العربي الجديد)