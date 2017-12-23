وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أمس الجمعة، أنه "نتيجة للإجراءات الصارمة والمتشددة التي تقوم بها إدارة الجمارك ومديريتها العامة، بناء على توجيهات وزير المالية علي حسن خليل، ضبطت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي كمية كبيرة من الكوكايين الصافي زنة 31 كيلوغراماً كانت مخبأة ضمن أمتعة مسافرة فنزويلية مسنة تبلغ من العمر قرابة الثمانين عاماً، قادمة من فنزويلا إلى بيروت عبر باريس".

وبحسب المصادر نفسها، أشرف على إجراءات ضبط عملية التهريب ومتابعتها مع الأجهزة القضائية المختصة، كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، كما حضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للتحقيق بصحة ما إذا كان من مشتبه بهم في عملية التهريب.

وتم إلقاء القبض على اثنين من ضباط الأمن الداخليين كانا يرافقان المسافرة الفنزويلية التي ضبط بحوزتها الكوكايين.

وكان الوزير خليل أعطى في وقت سابق توجيهات بالتشدد الصارم والمتابعة الدقيقة، خصوصاً خلال فترة الأعياد".

وقال وزير المالية علي حسن خليل على موقع التدوين المصغر تويتر، "إنها أكبر عملية تهريب للكوكايين في البلاد". وتابع أن النهج الذي تتبعه الحكومة في مكافحة تهريب المخدرات "صارم ولا يتسامح بأي حال من الأحوال في ما يخص سلامة اللبنانيين وأمنهم، والتنبه أكثر في فترة الأعياد".

(وكالات)