بعض الأشخاص يحرصون على وضع مجموعة من الأهداف التي يحرصون على تحقيقها مع بداية كل عام جديد. وبحسب مجلة "سايكولوجي توداي"، هناك أربع فئات رئيسية تندرج تحتها قراراتنا، وهي:
العناية بالنفس
المزيد من الرياضة، وتناول الخضار، والنوم ساعات كافية، هي أمثلة على كيفية الاهتمام بالنفس. وعادة ما يضع الناس أهدافاً مماثلة مع اقتراب العام الجديد. لماذا تعدّ هذه الأمور مهمة؟ لن تكون قادراً على الاهتمام بالآخرين، وتحقيق أي إنجازات، أو حتى الاستمتاع بوقتك إذا لم تهتم بصحتك قبل أي شيء. يطلب منك طاقم الطائرة أن تضع الأوكسيجين أولاً قبل مساعدة الآخرين. لذلك، تحتاج إلى الاهتمام بصحتك قبل أن تكون قادراً على تحقيق أهدافك.
المزيد من العطاء
لا يتعلّق الأمر فقط بالرعاية الذاتية، بل الانتقال نحو مساعدة الآخرين أيضاً. على سبيل المثال، يُستحسن أن تشارك في نشاطات تطوعية. ويمكن الاستفادة من وقتك في مساعدة الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين هم في حاجة إلى مزيد من الاهتمام. كما أن التبرّعات للجمعيّات الخيرية قد تكون جيدة. لا شك أن مساعدة الآخرين أمر جيد بالنسبة لهم، لكن كيف ينعكس ذلك علينا؟ تساهم هذه الأعمال في زيادة احترامنا لذاتنا، وشعورنا بأننا نملك هدفاً في الحياة. كما أنّنا نشعر بالدفء بمجرد مساعدة الآخرين. وفي حال كنا نشعر بالذنب لأننا لا نفعل ما يكفي للآخرين، يمكننا البدء. تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر ما يندم عليه الناس في وقت لاحق من حياتهم هو أنهم لم يقضوا وقتاً كافياً مع الأشخاص الذين يحبونهم.
تحقيق المزيد
ربّما يشير الأمر إلى الدراسة ساعات إضافية في حال كنت طالباً، أو بذل جهد للحصول على ترقية في حال كنت موظّفاً، أو توفير المزيد من المال، أو تحقيق إنجازات رياضية وغير ذلك. أن يكون لديك هدف يجعلك أكثر قدرة ورغبة في تحقيقه. وعادة ما يقضي هؤلاء وقتاً أقل على الانترنت. من المهم أن يكون لكل واحد منا هدف مهم وذو معنى، ما يجعله راغباً في تحقيقه.
متعة أكثر
كثيراً ما يُهمل الناس المتعة كجزء من أمنياتهم للعام الجديد، كالسفر أو الرقص أو الخروج مع الأصدقاء. ولا يتذكرون أهمية هذه الأمور إلا حين يكونون على فراش الموت.
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العناية بالنفس
المزيد من الرياضة، وتناول الخضار، والنوم ساعات كافية، هي أمثلة على كيفية الاهتمام بالنفس. وعادة ما يضع الناس أهدافاً مماثلة مع اقتراب العام الجديد. لماذا تعدّ هذه الأمور مهمة؟ لن تكون قادراً على الاهتمام بالآخرين، وتحقيق أي إنجازات، أو حتى الاستمتاع بوقتك إذا لم تهتم بصحتك قبل أي شيء. يطلب منك طاقم الطائرة أن تضع الأوكسيجين أولاً قبل مساعدة الآخرين. لذلك، تحتاج إلى الاهتمام بصحتك قبل أن تكون قادراً على تحقيق أهدافك.
المزيد من العطاء
لا يتعلّق الأمر فقط بالرعاية الذاتية، بل الانتقال نحو مساعدة الآخرين أيضاً. على سبيل المثال، يُستحسن أن تشارك في نشاطات تطوعية. ويمكن الاستفادة من وقتك في مساعدة الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين هم في حاجة إلى مزيد من الاهتمام. كما أن التبرّعات للجمعيّات الخيرية قد تكون جيدة. لا شك أن مساعدة الآخرين أمر جيد بالنسبة لهم، لكن كيف ينعكس ذلك علينا؟ تساهم هذه الأعمال في زيادة احترامنا لذاتنا، وشعورنا بأننا نملك هدفاً في الحياة. كما أنّنا نشعر بالدفء بمجرد مساعدة الآخرين. وفي حال كنا نشعر بالذنب لأننا لا نفعل ما يكفي للآخرين، يمكننا البدء. تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر ما يندم عليه الناس في وقت لاحق من حياتهم هو أنهم لم يقضوا وقتاً كافياً مع الأشخاص الذين يحبونهم.
تحقيق المزيد
ربّما يشير الأمر إلى الدراسة ساعات إضافية في حال كنت طالباً، أو بذل جهد للحصول على ترقية في حال كنت موظّفاً، أو توفير المزيد من المال، أو تحقيق إنجازات رياضية وغير ذلك. أن يكون لديك هدف يجعلك أكثر قدرة ورغبة في تحقيقه. وعادة ما يقضي هؤلاء وقتاً أقل على الانترنت. من المهم أن يكون لكل واحد منا هدف مهم وذو معنى، ما يجعله راغباً في تحقيقه.
متعة أكثر
كثيراً ما يُهمل الناس المتعة كجزء من أمنياتهم للعام الجديد، كالسفر أو الرقص أو الخروج مع الأصدقاء. ولا يتذكرون أهمية هذه الأمور إلا حين يكونون على فراش الموت.
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