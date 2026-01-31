200 قتيل في انهيار منجم كولتان شرقي الكونغو الديمقراطية

- شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية كارثة مروعة بانهيار منجم روبايا للكولتان، مما أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، بينهم عمال وأطفال ونساء، حيث يُعد المنجم مصدرًا لـ 15% من الكولتان عالميًا. - يُسيطر على موقع المنجم حركة 23 مارس المتمردة، ويعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل أجور زهيدة، مما يبرز التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة. - في حادثة سابقة، لقي 32 عاملاً حتفهم في انهيار منجم الكوبالت في نوفمبر 2025، مما يسلط الضوء على المخاطر المستمرة في قطاع التعدين بالكونغو.

لقي أكثر من 200 شخص حتفهم هذا الأسبوع، إثر انهيار منجم روبايا للكولتان شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد به مسؤول، الجمعة، لوكالة رويترز. وينتج روبايا حوالي 15% من الكولتان في العالم، والذي يُعالج إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية.

ويخضع موقع المنجم، حيث يعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل بضعة دولارات يومياً، لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة منذ عام 2024. ووقع الانهيار يوم الأربعاء، ولم يكن العدد الدقيق للضحايا واضحاً حتى مساء اليوم. وقال المسؤول: "أكثر من 200 شخص كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق. أُنقذ بعض الأشخاص في الوقت المناسب وأصيبوا بجروح خطيرة".

بدوره، أفاد مسؤول آخر في المنطقة بأن عدد القتلى المؤكّد بلغ 227 على الأقل. وتحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قضى 32 عاملاً إثر انهيار موقعٍ لتعدين الكوبالت جنوبي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووقع الحادث في منجم كالاندو داخل مقلع مولوندو الذي تديره رسمياً شركة "باجيكليم"، على بُعد نحو 42 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة كولويزي؛ عاصمة مقاطعة لوالابا، بحسب السلطات المحلية.