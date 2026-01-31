200 قتيل في انهيار منجم كولتان شرقي الكونغو الديمقراطية

(رويترز، فرانس برس)
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
استمع إلى الملخص
لقي أكثر من 200 شخص حتفهم هذا الأسبوع، إثر انهيار منجم روبايا للكولتان شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد به مسؤول، الجمعة، لوكالة رويترز. وينتج روبايا حوالي 15% من الكولتان في العالم، والذي يُعالج إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية.
ويخضع موقع المنجم، حيث يعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل بضعة دولارات يومياً، لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة منذ عام 2024. ووقع الانهيار يوم الأربعاء، ولم يكن العدد الدقيق للضحايا واضحاً حتى مساء اليوم. وقال المسؤول: "أكثر من 200 شخص كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق. أُنقذ بعض الأشخاص في الوقت المناسب وأصيبوا بجروح خطيرة".
بدوره، أفاد مسؤول آخر في المنطقة بأن عدد القتلى المؤكّد بلغ 227 على الأقل. وتحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قضى 32 عاملاً إثر انهيار موقعٍ لتعدين الكوبالت جنوبي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووقع الحادث في منجم كالاندو داخل مقلع مولوندو الذي تديره رسمياً شركة "باجيكليم"، على بُعد نحو 42 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة كولويزي؛ عاصمة مقاطعة لوالابا، بحسب السلطات المحلية.
(رويترز، فرانس برس)