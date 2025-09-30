20 ولاية أميركية تواجه ترامب حول توفير حبوب الإجهاض

- تحالف من مدعين عامين في ولايات أميركية، بما في ذلك نيويورك ومينيسوتا وأريزونا، يتعهد بحماية الوصول إلى دواء "ميفيبريستون" المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة، وسط مراجعة أمرت بها إدارة ترامب لسلامة الدواء. - منظمات حقوق الإجهاض تنتقد قرار الإدارة بوصفه محاولة لحرمان النساء من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن "ميفيبريستون" يُستخدم منذ 25 عاماً بأمان وفعالية لإنهاء الحمل المبكر. - التحالف يضم 20 مدعياً عاماً، ويؤكد أن القرارات الطبية يجب أن تستند إلى العلم وليس الأجندات السياسية، مهدداً باتخاذ إجراءات لحماية الدواء إذا مُنع الوصول إليه.

تعهد تحالف يضم مدعين عامين في ولايات أميركية، من بينها نيويورك ومينيسوتا وأريزونا، حماية الوصول إلى دواء "ميفيبريستون" الذي يُستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة. وجاء ذلك في وقت أفادت تقارير صحافية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة لسلامة الدواء.

ووصفت منظمات لحقوق الإجهاض قرار الإدارة بأنه "محاولة صارخة لحرمان نساء كثيرات من الحصول على رعاية صحية يحتجن إليها". ويُستخدم دواء "ميفيبريستون" منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة. وهو الطريقة الأكثر شيوعاً للرعاية في حالات الإجهاض التلقائي المبكر، وكذلك لإنهاء الحمل في بدايته. وقال التحالف الذي يضم 20 مدعياً عاماً، من بينهم المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، في بيان: "أتخذت الإدارة قرار إعادة النظر في الوصول إلى دواء ميفيبريستون رداً على رسالة لا تستند إلى أي أساس علمي، كما أن القرار تجاهل عقوداً من الأبحاث التي أثبتت أن ميفيبريستون آمن وفعّال". وتابع: "الأجدر ترك القرارات الطبية للمرضى وعائلاتهم ومقدمي الرعاية الصحيةـ وأن تسترشد بالعلم، وليس بأجندات سياسية. إذا مُنع الوصول إلى ميفيبريستون سنتخذ إجراءات لحمايته".

ومثّل الموقعون ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، ومين، وميريلاند، وماساتشوستس، وميشيغن، ومينيسوتا، ونيوجيرزي، ونيو مكسيكو، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت، وواشنطن، ومقاطعة كولومبيا.

وأفادت تقارير صحافية بأن "وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور ومفوض المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مارتي ماكاري سلّما رسالة إلى 22 مدعياً عاماً من الجمهوريين، يفيدان بأن المراكز تُراجع الدواء استناداً إلى دراسة لم تخضع لأي مراجعة من متخصصين، ولم ينشر مضمونها على موقع إلكتروني أو مجلة علمية، وأجراها مركز الأخلاقيات والسياسات العامة المحافظ الذي يقول إن "أولوياته تشمل مواجهة الأجندة التقدمية المتطرفة، وبناء توافق في آراء المحافظين".