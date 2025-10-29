18 مصاباً بانفجار أسطوانة غاز في القامشلي السورية

- انفجار أسطوانة غاز في مطعم بشارع الوحدة في القامشلي أدى إلى إصابة 18 شخصاً، بينهم أربعة في حالة حرجة، مما استدعى نقلهم إلى دمشق لتلقي العلاج اللازم. - تُعتبر أسطوانات الغاز المتهالكة "قنابل موقوتة" في المنازل والمطاعم، حيث تكررت الحوادث المأساوية بسبب عدم استبدالها، مما يشكل تهديداً دائماً لحياة الناس. - يطالب السكان السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة أسطوانات الغاز المتهالكة، وسط تقاعس الجهات المعنية عن حل هذه الأزمة المتكررة.

أُصيب 18 شخصاً، إصابات عدد منهم حرجة، من جرّاء انفجار أسطوانة غاز في أحد مطاعم شارع الوحدة، أحد أكثر الشوارع حيوية في حيّ الوسطى التجاري بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، اليوم الأربعاء. يُذكر أنّ أسطوانات الغاز المتهالكة، التي ما زالت تُستخدَم على الرغم من عدم أمانها، تمثّل تحدياً حقيقياً في المنطقة وتوصَف بأنّها "قنابل موقوتة" في البيوت والمطاعم وغيرها.

وأفاد مصدر طبي "العربي الجديد" بأنّ المصابين في انفجار أسطوانة الغاز في القامشلي نُقلوا إلى عدد من مستشفيات المدينة، ولا سيّما "المستشفى السوري التخصصي" و"مستشفى دار الشفاء" و"مشفى السلام التخصصي" لتلقّي العلاج اللازم لحالاتهم. أضاف المصدر الطبي نفسه أنّ من بين المصابين أربعة حالاتهم حرجة، وقد تقرّر نقلهم إلى العاصمة دمشق، نظراً إلى أنّ إصاباتهم تستدعي رعايةً خاصةً لشدّة خطورتها.

والحادثة التي وصفها سكان في القامشلي بأنّها "مأساوية" أتت لتُعيد إلى الأذهان سلسلةً من الحوادث المماثلة، التي شهدتها مناطق في شمال شرق سورية في خلال السنوات الماضية، بسبب تهالك أسطوانات غاز الطهي المستخدمة في المنازل والمطاعم، التي مضى على استخدامها زمن طويل من دون استبدالها، الأمر الذي يجعلها تهديداً دائماً لحياة الناس وسلامتهم.

ويشكو أهالي القامشلي منذ سنوات من تقاعس الجهات التابعة للإدارة الذاتية الكردية في معالجة هذه المشكلة، على الرغم من أنّ مثل هذه الحوادث تتكرّر، مخلّفةً إصابات ووفيات في أكثر من مدينة وبلدة بالمنطقة.

يقول المواطن السوري فريد سعدون من سكان القامشلي لـ"العربي الجديد" إنّ "انفجار اليوم نبّهنا مجدّداً إلى خطورة هذه المشكلة التي حذّرنا منها مراراً، والتي نبّهنا السلطات المحلية إلى احتمالات وقوعها عبر حملات شعبية، ولا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي". يضيف: "كذلك خاطبنا الجهات المعنية مباشرة، مطالبين بضرورة معالجة مسألة أسطوانات الغاز المنزلية والصناعية التي اهترأت وانتهت صلاحيتها بانتهاء عمرها الافتراضي".

ويتابع سعدون أنّ "مسألة الأعطال في رأس أسطوانة الغاز أو برغيها تجاوزت مرحلة التلف، بالتالي صار من الصعب تركيب أسطوانة من دون تسريب، الأمر الذي يجعلها قنبلة موقوتة في منازل السوريين". ويلفت إلى أنّ "ثمن الأسطوانة يقترب من 10 دولارات أميركية، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى عائلات كثيرة، الأمر الذي يدفعها إلى الاحتفاظ بأسطواناتها المتهالكة على الرغم من خطورتها".

ويرى سعدون أنّ "إهمال السلطات المحلية بلغ حدوداً غير مقبولة، سواء في قضية أسطوانات الغاز أو في غيرها من القضايا الخدمية الأساسية، من قبيل البنية التحتية والصحة والتعليم"، مطالباً الجهات المعنية باتّخاذ "إجراءات عاجلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية".