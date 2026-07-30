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18 شاحنة مستلزمات طبية وأدوية من الأردن إلى لبنان

قضايا وناس
عمّان

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
مباشر
30 يوليو 2026
قافلة المساعدات الأردنية إلى لبنان، 30 يوليو 2026 (فيسبوك)
قافلة المساعدات الأردنية إلى لبنان، 30 يوليو 2026(الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/فيسبوك)
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 سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء والجهات الداعمة. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم، تضمّ القافلة 18 شاحنة محمّلة بمستلزمات طبية وأدوية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الشعب اللبناني، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة.

وأضاف البيان، أنه بتسيير القافلة الحادية عشرة، يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان ضمن القوافل الإنسانية إلى 215 شاحنة، حملت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية ومواد أساسية، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية، إلى جانب التخفيف من الأعباء المعيشية.

وفي هذا السياق، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

كما أعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للبنان.

قافلة مساعدات إلى لبنان تضم 26 شاحنة (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية)
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قافلة مساعدات أردنية من 26 شاحنة إلى لبنان

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد سيّرت، في 16 يوليو/تموز الجاري، القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وضمّت 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة الإنسانية الأردنية للتخفيف من تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من السكان، وإلحاق أضرار بعدد من المرافق الصحية والخدمية، فضلاً عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق اللبنانية.

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