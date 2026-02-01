16 قتيلاً وعدد من الجرحى في حادثي سير مروعين غربي تركيا

- لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في حادثي سير منفصلين في أنطاليا وبوردور، حيث تسببت الأحوال الجوية السيئة والأمطار في انقلاب حافلة ركاب وتصادم سيارتين. - في الحادث الأول، توفي تسعة أشخاص وأصيب 21 آخرون، بينهم حالات حرجة، بعد انقلاب حافلة في أنطاليا، حيث فقد السائق السيطرة بسبب الطرق المبتلة والضباب. - في الحادث الثاني، لقي سبعة أشخاص حتفهم في تصادم وجهاً لوجه بين سيارتين في بوردور، حيث هرعت فرق الطوارئ لتأمين الموقع وانتشال الضحايا.

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، في حادثي سير منفصلين وقعا في ولايتي أنطاليا وبوردور (جنوب تركيا وغربها)، وعزت السلطات الأسباب الأولية إلى سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

في الحادث الأول، توفي تسعة أشخاص وأصيب 21 آخرون (بينهم حالات حرجة وبتر أطراف)، من جراء انقلاب حافلة ركاب كانت في رحلة بين ولايتي "تكيرداغ" (شمال غرب) و"أنطاليا". ووقع الحادث عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً؛ حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الحافلة انقلبت أثناء عبورها منعطفاً عند تقاطع "كومورجولر" في منطقة "دوشيمالتي" بمدينة أنطاليا.

وزار والي أنطاليا خلوصي شاهين موقع الحادث وأجرى جولة تفقدية، وقال في تصريح صحافي: "انقلبت حافلة الركاب بعد أن فقد السائق السيطرة عليها عند منعطف التقاطع على الطريق الدائري الشمالي". وأضاف الوالي: "نُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. كان الجو ماطراً، والطرق مبتلة، والضباب يغطي المكان وقت وقوع الحادث. هذا الطريق غير مناسب للسرعة، وستتضح التفاصيل النهائية بعد انتهاء التحقيق". وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، كان سائق الحافلة من بين الضحايا التسعة. وقد هرعت إلى المكان فرق الإسعاف والإطفاء والشرطة فور وقوع الحادث.

وفي اليوم نفسه، لقي سبعة أشخاص حتفهم في حادث سير ثانٍ وقع في ولاية "بوردور" (المجاورة لأنطاليا)، وتحديداً على بعد 65 كيلومتراً شمال موقع الحادث الأول. ونجم الحادث عن تصادم مروع وجهاً لوجه بين سيارتين، وأظهرت صور بثتها قناة "تي آر تي" (TRT) الرسمية فرق الطوارئ وهي تقوم بتأمين الموقع وانتشال الضحايا.