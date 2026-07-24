150 مهاجراً يعبرون المانش على متن قارب واحد... في عدد قياسي

- شهد بحر المانش عبور نحو 150 مهاجراً بطريقة غير نظامية على متن قارب صغير من فرنسا إلى المملكة المتحدة، رغم تراجع عدد المهاجرين بنسبة 41% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق. - تدخلت "الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري" لمساعدة القارب الذي واجه صعوبات، وتمكن من الوصول إلى المياه البريطانية رغم تعرضه لثقب، بينما سجلت السلطات البريطانية وصول 366 مهاجراً على متن ثلاثة قوارب. - وقعت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع فرنسا لتمويل دوريات الشواطئ، وقدمت مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة بهدف الحد من الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل.

في رقم عُدّ قياسياً، عبر نحو 150 مهاجراً بحر المانش بطريقة غير نظامية، على متن واحد من قوارب الهجرة الصغيرة التي تبحر من فرنسا ووجهتها المملكة المتحدة، وفقاً لما أفاد به مسؤول محلي في جمعية إغاثية فرنسية. ويأتي ذلك وسط تسجيل تراجع في عدد المهاجرين الذين يخوضون بحر المانش أخيراً، فوزارة الداخلية البريطانية بيّنت، في أوائل يوليو/ تموز الجاري، أنّ عدد هؤلاء الذين وصلوا إلى شواطئ إنكلترا في النصف الأول من عام 2026 بعد عبور بحر المانش انخفض بنسبة 41%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال مدير "الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري" (إس إن إس إم) جان-مارك لامبلين إنّ محطة جمعيته في بلدة بيرك-سور-مير، بمنطقة با-دو-كاليه شمالي فرنسا، تدخّلت أمس الخميس لمواكبة قارب كان يواجه صعوبات عند انطلاقه إلى إنكلترا وكان على متنه نحو 150 راكباً، وأشار إلى أنّ قارب الهجرة المشار إليه تمكّن من الوصول إلى المياه البريطانية، على الرغم من تعرّضه لثقب لدى صعود المهاجرين على متنه في المياه الفرنسية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا العدد القياسي من المهاجرين على متن قارب واحد؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية والبريطانية للتعامل مع هذه الظاهرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكدت "الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري"، في تدوينة لها على موقع فيسبوك نشرتها أمس الخميس، أنّ "الوضع مثير للقلق، وفريد ​​من نوعه، واستثنائي"، شارحةً أنّ "على متن القارب 150 شخصاً، وقد ثُقب أحد أنابيب القارب المطاطي. وعلى الرغم من ذلك، يواصل القارب رحلته".

من جهتها، سجّلت السلطات البريطانية وصول ثلاثة قوارب هجرة إلى مياهها قبالة شواطئ إنكلترا، مبيّتةً أنّها أقلّت ما مجموعه 366 مهاجراً، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية التي أُعلنت اليوم الجمعة، أي بمعدّل يزيد عن 120 شخصاً لكلّ قارب.

وفي اليوم نفسه، عُثر على جثة مجهولة الهوية عند شاطئ بيرك-سور-مير الفرنسي، بعد إبحار قارب يقلّ مهاجرين غير نظاميين، وفقاً لما أفادت النيابة العامة. وقالت المدعية العامة في بولوني-سور-مير سيسيل غريسّييه، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنّ تحقيقاً فُتح "لتبيان مدى ارتباط هذه الوفاة بإبحار قارب كان قد وصل في وقت سابق لنقل عدد من الأشخاص من شاطئ بيرك، بالقرب من المكان الذي عُثر فيه على الضحية".

لجوء واغتراب انخفاض كبير في عدد مهاجري المانش إلى المملكة المتحدة

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المهاجرين في بحر المانش الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ مطلع عام 2026 بلغ عدد 13 ألفاً وسبعة أشخاص، علماً أنّ إجمالي عدد هؤلاء منذ عام 2018 بلغ نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي.

وكانت الحكومة البريطانية قد وقّعت في إبريل/ نيسان الماضي اتفاقاً مع السلطات الفرنسية، يمتدّ على ثلاثة أعوام، ينصّ على تخصيص 662 مليون جنيه إسترليني (نحو 885 مليون دولار أميركي) لتمويل دوريات تجوب الشواطئ التي تنطلق منها هذه القوارب. وقدّمت الحكومة إلى البرلمان، في مطلع يوليو الجاري، مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة، يهدف إلى الحدّ من الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل هؤلاء الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية طالبين اللجوء.

(فرانس برس، العربي الجديد)