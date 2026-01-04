14 مليون دولار لإصلاح أضرار فيضانات الأردن

- خصصت الحكومة الأردنية 10 ملايين دينار لتحسين البنى التحتية في المناطق المتضررة من الفيضانات، مع التركيز على محافظة الكرك، وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية لتعويض المتضررين ذوي الدخل المحدود. - شدد رئيس الوزراء جعفر حسان على أهمية حماية المواقع الأثرية والسياحية، وإصلاح الأضرار في قلعة الكرك، وفرض رقابة على المساكن في مجاري الأودية لحماية المواطنين. - رغم الأضرار، لم تُسجل إصابات بين المواطنين، والأمطار الغزيرة قد تعزز القطاع الزراعي ومخزون المياه، مقارنة بدول ذات بنى تحتية متقدمة.

بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها فيضانات الأردن الأسبوع الماضي، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان وزارة المالية بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار(14 مليون دولار) من بند النفقات الطارئة لتحسين البنى التحتية في المحافظات المنكوبة، خصوصاً في محافظة الكرك (جنوب). وهو طالب وزراء الزراعة والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين ذوي الدخل المحدود عبر تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، وتوفير تمويل إضافي وفق الآليات المعتمدة.

وأكد حسان ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواقع الأثرية والسياحية ومحيطها في كل المناطق من مخاطر الفيضانات، وشدد على ضرورة البدء فوراً في إصلاح الجزء المتضرر من الجدار المجاور لقلعة الكرك. ولفت إلى أهمية فرض رقابة مشددة على المساكن المشيّدة في مجاري الأودية والسيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، وعدم تعريضهم لخطر، خصوصاً خلال موسم المطر.

ووصف حسان المعدلات الحالية لهطول الأمطار بأنها "مبشرة، وقد تنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي ومخزون المياه"، وشدد على أنه رغم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في بعض المناطق، لم تُسجل إصابات بين المواطنين مقارنة بما حصل في دول ذات بنى تحتية متقدمة في أميركا وأوروبا ودول الخليج.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الكرك الأسبوع الماضي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية في عدد من المناطق، من بينها قصبة الكرك ومؤتة والمزار الجنوبي وقرية العراق ولواء الأغوار الجنوبية والحوية والعدنانية وسيل الكرك وبذان وبردى، إضافة إلى جسر الكرك الذي يربط بين منطقتي الثنية والمرج. وجرفت السيول العديد من الشوارع، وفصلت مناطق بعضها عن بعض، وتسببت في انهيار سور البركة المحاذي لقلعة الكرك.

وفي قرية العراق التابعة للواء المزار الجنوبي، خلّفت السيول الجارفة أضراراً جسيمة، بعدما دهمت منازل ومساجد، وأحدثت انهيارات واسعة في الشوارع وعبارات تصريف المياه، واقتلعت أشجاراً وتسببت في نفوق مواشٍ، كما أدت إلى حدوث انهيارات صخرية وترابية.

