12 ساعة من إعصار "بوالوي" في برّ فيتنام: قتلى وأضرار كبيرة

تجاوزت، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإعصار "بوالوي" 26 قتيلاً ومائة جريح في فيتنام التي أعلنت سلطاتها أيضاً فقدان عشرات من بينهم بحّارة تقاذفت الرياح العاتية والتيارات القويّة زوارقهم. وقال ماي فان خيام مدير المركز الوطني للأرصاد الجوّية المائية: "هذا الإعصار هو العاشر الذي يضرب فيتنام هذه السنة، وشكّل كارثة طبيعية كبيرة مع رياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات واسعة". تابع: "وصل بوالوي إلى وسط فيتنام ليل الأحد الماضي، وترافق مع هبوب رياح بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة، وبقي في البرّ نحو 12 ساعة، وهذا نادر جداً".

وأوضحت السلطات أن الإعصار والفيضانات التي نتجت منه ألحقت أضراراً بأكثر من 136 ألف منزل، وتسببت في احتجاز آلاف في مقاطعة ها تين (وسط)، وأتلفت 225 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، وقطعت التيار الكهربائي. وقالت لي هونغ لوين (62 عاماً) التي تعيش في منطقة نغي أن: "لم أشاهد إعصاراً بهذه الشدّة منذ عقود. غمرت المياه منزلي وحديقتي بالكامل".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة هانوي منذ ليل أمس الاثنين، ما تسبب في فيضانات كبيرة أوقفت حركة السير. وقالت تران تانه هوونغ التي تسكن في هانوي وعجزت عن التوجّه إلى العمل: "كان مستوى المياه تقريباً أعلى من دراجتي النارية التي تضررت. كان الصباح فظيعاً".

ونقل أكثر من 53 ألف شخص إلى مدارس ومراكز طبية حوّلتها السلطات إلى ملاجئ مؤقتة تحسّباً لوصول "بوالوي". وأغلقت أربعة مطارات وطنية وجزء من الطريق السريع الوطني، وألغيت أو أرجئت أكثر من 180 رحلة، كذلك حُرمت مناطق في نغي إن وإقليم ها تينه (وسط) المعروف بمصانع الصلب من الكهرباء.

وتشهد فيتنام عادة عشر عواصف قوية سنوياً في حدّ أقصى، لكن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا عاصفتين أو ثلاث عواصف إضافية هذا العام. وبين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين قتِل أو فقد 175 شخصاً في كوارث طبيعية في فيتنام، وقدّرت القيمة الإجمالية للأضرار بنحو 371 مليون دولار، أي أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها العام الماضي. وفي سبتمبر/ أيلول 2024، أوقع إعصار "ياغي" مئات الضحايا في فيتنام وأضراراً بقيمة 3.3 مليارات دولار.

وقبل أن يصل الإعصار "بوالوي" إلى فيتنام، ضرب عدّة جزر صغيرة وسط الفيليبين الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 37 شخصاً. وهو تلا الإعصار "راغاسا" الذي ضرب شمال الفيليبين وخلّف 14 قتيلاً.

