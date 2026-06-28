11 قتيلاً في تحطم طائرة مدنية شمال شرقي فرنسا

- تحطمت طائرة مدنية تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات في شمال شرقي فرنسا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم متدربون ومدربون، وفقاً لمحافظ إقليم مورت ايه موزيل، إيف سيغي. - أشار إيف سيغي إلى أن الطائرة تعرضت لضرر قبل سقوطها في منطقة سكنية بالقرب من مركز تجاري، مما حال دون وقوع ضحايا إضافيين. - وصلت فرق الطوارئ بسرعة إلى موقع الحادث، وبدأت السلطات في جمع إفادات الشهود، بينما زار وزير الداخلية لوران نونيز الموقع.

قُتل 11 شخصاً في حادث تحطم طائرة مدنية في شمال شرقي فرنسا بالقرب من مدينة نانسي، اليوم الأحد، وتتبع الطائرة مدرسة لتعليم القفز بالمظلات. وكان نصف الركاب من المتدربين والنصف الآخر من المدربين. وبحسب ما أعلن محافظ إقليم مورت ايه موزيل، إيف سيغي في مؤتمر صحافي، أن الطائرة كانت تقل عشرة ركاب والطيار، مضيفا أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث على الفور، وتباشر السلطات جمع إفادات الشهود. مشيرا إلى وصول وزير الداخلية لوران نونيز إلى موقع الحادث.

وأفاد إيف سيغي، لشبكة بي.إف.إم بأن ضرراً لحق بالطائرة على ما يبدو قبل أن تسقط على الأرض، وبأن الحادث وقع في منطقة سكنية بالقرب من مركز تجاري، ثم أضاف: "لو كان موقع التحطم على بعد أمتار قليلة، لكان من الممكن أن يتسبب في وقوع ضحايا آخرين".

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)