10 آلاف وفاة مرتبطة بالحر في ألمانيا منذ بداية العام

تشير تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض إلى أن نحو 10 آلاف شخص توفوا في أنحاء ألمانيا منذ بداية العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المعهد اليوم الخميس، بلغ العدد التقديري للوفيات المرتبطة بالحر حتى 19 يوليو/تموز الجاري نحو 9800 حالة.

ويتجاوز هذا الرقم إجمالي الوفيات المسجل في أي عام منذ 2016؛ حيث كان أعلى عدد للوفيات المرتبطة بالحرارة في العقد الماضي قد سُجل عام 2018، حين بلغ الإجمالي السنوي نحو 9 آلاف حالة.

In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. pic.twitter.com/ECRmlbOX4N — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) July 30, 2026

وأوضح المعهد أن أكثر من 5 آلاف من الوفيات المرتبطة بالحر في عام 2026 وقعت خلال الأيام الحارة في النصف الثاني من يونيو/حزيران الماضي، عندما سبَّبت موجة حر رفعَ درجاتِ الحرارة في كثير من المناطق بألمانيا إلى نحو 40 درجة مئوية. ووفقاً للتقديرات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر خلال الفترة من بداية إبريل/نيسان حتى 12 يوليو/تموز الجاري نحو 7900 حالة، ثم سُجلَت 1900 حالة إضافية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليو/تموز الجاري.

وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن معدلات الوفيات ترتفع بشكل ملحوظ في الأسابيع التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة 20 درجة مئوية مقارنة بأسابيع الصيف الأكثر اعتدالاً. واستندت هذه التقديرات إلى بيانات 52 محطة تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة الأسبوعية خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو/تموز نحو 20.9 درجة مئوية، فيما سجلت 12 ولاية متوسط درجات حرارة تجاوز 20 درجة مئوية.

وأوضح المعهد أن كبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحر الشديد. فمن بين الوفيات المرتبطة بالحر، كان 5420 شخصاً في الفئة العمرية فوق 85 عاماً، و2460 شخصاً تراوح أعمارهم بين 75 و84 عاماً، و1260 شخصاً بين 65 و74 عاماً، بينما بلغ عدد المتوفين ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً نحو 630 شخصاً. وأضاف المعهد أن الوفاة قد تنجم في بعض الحالات عن ضربة شمس، إلا أن السبب يكون في الغالب مزيجاً من التعرض للحر ووجود أمراض سابقة.

(أسوشييتد برس)