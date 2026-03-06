يونيسف: 180 طفلاً لقوا حتفهم في الهجمات على إيران

- أكدت "يونيسف" مقتل نحو 180 طفلاً إيرانياً منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي، معربة عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال، حيث قُتل 168 طفلاً في مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب. - دعت "يونيسف" جميع الأطراف لحماية الأطفال والمدارس، محذرة من أن استمرار الهجمات يزيد من تعرض الأطفال للعنف، مشيرة إلى تضرر 20 مدرسة و10 مستشفيات، مما يعرقل وصول الأطفال للتعليم والخدمات الصحية. - نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية قد تكون مسؤولة عن الهجوم على مدرسة البنات في إيران، لكن التحقيق لم يكتمل بعد.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فجر اليوم الجمعة، بمقتل نحو 180 طفلاً إيرانياً منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران صباح السبت الماضي. كما أعربت المنظمة، في بيان، عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال. وذكرت المنظمة الأممية أن 168 طفلاً بين 7 و12 عاماً قتلوا في اليوم الأول من الحرب جراء مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران في أثناء الدوام الدراسي. بينما قُتل 12 طفلاً آخرون في مدارس أخرى بخمس مناطق مختلفة.

UNICEF is deeply concerned about the deadly impact the ongoing military escalation in Iran is having on children. Approximately 180 children have reportedly been killed and many more injured.



Full statement by UNICEF in the Middle East and North Africa:… — UNICEF (@UNICEF) March 5, 2026

كما دعت "يونيسف" كل الأطراف لحماية الأطفال والمدارس والوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين. وفي حين حذرت من أن استمرار الهجمات يجعل الأطفال أكثر عرضة للعنف، لفتت إلى أن تضرر البنية التحتية المدنية يشكل تهديداً مباشراً لأمن الأطفال. وأفادت بأنّ ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات تعرضت لأضرار في إيران، الأمر الذي يعرقل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

Children do not start wars, but they pay an unacceptably high price.



The military escalation across the Middle East has already had a devastating impact on children.



Over 190 children have been reported killed in the region since the weekend’s military escalations. This… pic.twitter.com/qQBugFeWxK — UNICEF (@UNICEF) March 5, 2026

في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين الجمعة، قولهما، إن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم.

(الأناضول، رويترز)