"يونيسف" و"الصحة العالمية" تدعمان لبنان بمساعدات طبية طارئة

- وصلت شحنة مساعدات طبية إلى بيروت من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي اللبناني المتضرر، وتضمنت 35.8 طن متري من الإمدادات الحيوية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. - حذرت اليونيسف من خطر فقدان الأطفال للرعاية المنقذة للحياة بسبب الضغط على المستشفيات، ووزعت 800 طن متري من مواد الاستجابة لدعم 150 ألف شخص، مع توسيع خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. - أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أهمية شحنة مستلزمات علاج إصابات الحرب في تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة للطوارئ، مشيداً بالدعم الأوروبي، وتعهد بتوزيع المساعدات بشفافية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

مع استهداف إسرائيل المنظومة الصحية في لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الجاري، وصلت اليوم شحنة مساعدات طبية قدّمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وتتألّف الشحنة من 35.8 طنّاً مترياً من الإمدادات الحيوية التي من شأنها أن تنعش القطاع الصحي وسط عدوان الاحتلال المتواصل، من بينها 32.3 طنّاً مترياً مقدّمة من "يونيسف" و3.5 أطنان مترية من منظمة الصحة العالمية.

وهذه الإمدادات التي تضمّ مواد طبية طارئة وأساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الوحدات الصحية المتنقلة التي تقدّم خدماتها للسكان المتضرّرين، تسلّمها وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين، إلى جانب نائب المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.

وعبر جسر جوي للإمدادات تابع لمنظمة يونيسف، نُقلت هذه الشحنة التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج إصابات الحرب، ورعاية الأطفال والأمهات وحديثي الولادة، والتعامل مع الحالات الحادة والأمراض المعدية. وتضمّ الإمدادات مواد طبية طارئة وأساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الوحدات الصحية المتنقلة التي تقدّم خدماتها للسكان المتضرّرين. يُذكر أنّ عدد الجرحى الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى بعد ظهر اليوم وصل إلى 2.432 جريحاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة.

"يونيسف": الأطفال يواجهون خطر فقدان فرصة الرعاية المنقذة للحياة

في هذا الإطار، قال نائب المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد تيد شيبان إنّ "المستشفيات في لبنان تواجه ضغطاً هائلاً مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا"، محذّراً من أنّ "الأطفال يواجهون خطر فقدان فرصتهم في الحصول على رعاية منقذة للحياة، من دون دعم عاجل"، ولا سيّما أنّهم "من بين الأكثر تضرّراً". أضاف أنّ "هذه الإمدادات ضرورية لضمان حصول كلّ طفل مصاب على الرعاية التي يحتاجها".

وكانت منظمة يونيسف قد أصدرت بياناً في هذا الخصوص، أوضحت فيه أنّ الإمدادات الطبية الطارئة التي سلّمتها تهدف إلى تعزيز قدرات المستشفيات في لبنان وخدمات الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بما يضمن حصول الأطفال الجرحى على الرعاية المنقذة للحياة. يُذكر أنّ عدد الأطفال الجرحى وصل إلى 356، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية، في حين بلغ عدد الشهداء الأطفال 116.

ولفتت المنظمة، في بيانها، إلى أنّ "الاحتياجات تتزايد بسرعة، فيما القدرة على مواصلة هذه الاستجابة تواجه ضغوطاً متزايدة"، وطالبت بـ"دعم فوري ضروري لضمان حصول الأطفال على الرعاية والحماية اللتَين يحتاجون إليهما بصورة عاجلة".

في سياق متصل، أفادت منظمة يونيسف بأنّها عمدت، إلى جانب الإمدادات الطبية التي توفّرها اليوم، إلى توزيع 800 طنّ متري من مواد الاستجابة الطارئة في مختلف أنحاء لبنان، الأمر الذي أسهم في دعم نحو 150 ألف شخص، وذلك منذ الثاني من مارس/ آذار 2026. كذلك أشارت إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية ونشاطات الدعم النفسي والاجتماعي في مراكز الإيواء.

"الصحة العالمية": تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة للطوارئ

من جهته، وصف ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر "شحنة مستلزمات علاج إصابات الحرب هذه التي وصلت في الوقت المناسب" بأنّها "مساهمة حاسمة في تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة للطوارئ في لحظة تشتدّ فيها الحاجة".

وعبّر أبو بكر عن امتنان منظمته للدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لهذه المساعدات الإنسانية، "الذي يعكس التزاماً قوياً بإنقاذ الأرواح ودعم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية". وتعهّد بأنّ "تبقى منظمة الصحة العالمية منخرطة بصورة كاملة، مع الشركاء الوطنيين، لضمان توزيع هذه الإمدادات الأساسية بسرعة وإيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

وزارة الصحة: لإيصال المساعدات إلى مستحقيها

من جهته، أشاد وزير الصحة العامة اللبناني بـ"تلبية النداء الذي وجهته الوزارة في هذا الظرف الصعب، الذي يستهدف فيه العدوان الإسرائيلي القطاعات الصحية في لبنان"، شاكراً "الشركاء الدوليين، ولا سيّما منظمة يونيسف ومنظمة الصحة العالمية، على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ووزارة الصحة العامة والقطاع الصحي في لبنان". وتعهّد ناصر الدين بصرف المساعدات التي وصلت "بكلّ شفافية، عبر تنسيق كامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وفقاً للحاجة".

وحرص ناصر الدين على إدانة "الاستهداف الذي يطاول عاملين صحيين يقدّمون التضحيات الجسيمة، ولا يبخلون بأرواحهم في مهامهم الإنقاذية والإنسانية". يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء من بين هؤلاء إلى 40، بحسب بيانات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، إلى جانب 96 جريحاً، في ما يوصَف بأنّه جريمة الحرب ترتكبها إسرائيل في هذا السياق، إذ تمضي في انتهاكها القانون الدولي الإنساني.