"يونيسف": مقتل 180 طفلاً في إيران منذ بدء الحرب

06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:22 (توقيت القدس)
جنازة أطفال قتلوا خلال استهداف مدرسة في ميناب،3 مارس 2026 (الأناضول)
جنازة أطفال قتلوا خلال استهداف مدرسة ميناب، 3 مارس 2026 (الأناضول)
- أكدت "يونيسف" مقتل نحو 180 طفلاً إيرانياً منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي، معربة عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال، حيث قُتل 168 طفلاً في مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب.
- دعت "يونيسف" جميع الأطراف لحماية الأطفال والمدارس، محذرة من أن استمرار الهجمات يزيد من تعرض الأطفال للعنف، مشيرة إلى تضرر 20 مدرسة و10 مستشفيات، مما يعرقل وصول الأطفال للتعليم والخدمات الصحية.
- نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية قد تكون مسؤولة عن الهجوم على مدرسة البنات في إيران، لكن التحقيق لم يكتمل بعد.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فجر اليوم الجمعة، بمقتل نحو 180 طفلاً إيرانياً منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران صباح السبت الماضي. كما أعربت المنظمة، في بيان، عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال. وذكرت المنظمة الأممية أن 168 طفلاً بين 7 و12 عاماً قتلوا في اليوم الأول من الحرب جراء مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران في أثناء الدوام الدراسي. بينما قُتل 12 طفلاً آخرون في مدارس أخرى بخمس مناطق مختلفة.

كما دعت "يونيسف" كل الأطراف لحماية الأطفال والمدارس والوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين. وفي حين حذرت من أن استمرار الهجمات يجعل الأطفال أكثر عرضة للعنف، لفتت إلى أن تضرر البنية التحتية المدنية يشكل تهديداً مباشراً لأمن الأطفال. وأفادت بأنّ ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات تعرضت لأضرار في إيران، الأمر الذي يعرقل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

نازحون إلى مدرسة في صيدا، لبنان، 3 مارس 2026 (محمود زيات/ فرانس برس)
انزعاج أممي من وفيات الأطفال في حروب المنطقة

في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين الجمعة، قولهما، إن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم.

(الأناضول، رويترز)

