يونيسف: مقتل طفلين على الأقل يومياً في غزة منذ وقف إطلاق النار

21 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:12 (توقيت القدس)
طفل فلسطيني في مخيم بخانيونس، 19 نوفمبر 2025 (دعاء الباز/الأناضول)
- منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، قُتل 67 طفلاً على الأقل، بمعدل طفلين يوميًا، وفقًا لليونيسف، مع إصابة عشرات آخرين.
- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أشار إلى أن تعافي الأطفال في غزة سيستغرق وقتًا طويلًا، رغم لحظات الهدوء التي يعيشونها بعد عامين من العنف.
- منظمة الصحة العالمية تدعم إعادة تأهيل النظام الصحي وتوسيع خدمات الصحة النفسية للأطفال، داعية إلى احترام وقف إطلاق النار لتحقيق سلام دائم.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن 67 طفلا على الأقل قتلوا في وقائع مرتبطة بالحرب منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة. وقال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، للصحافيين في جنيف: "أصيب عشرات آخرون. وذلك يعني مقتل طفلين تقريبا في المتوسط يوميا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وفي سياق متصل، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن تعافي الأطفال في قطاع غزة بعد الحرب سيستغرق وقتا طويلا. جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس"، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، حيث تطرق إلى أوضاع الأطفال بقطاع غزة بعد عامين من ويلات الحرب الإسرائيلية على القطاع. وذكر غيبريسوس أن "الأطفال في غزة يتنفسون لحظات من الهدوء أخيرًا بعد عامين من العنف".

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن وقف إطلاق النار الهش منح الأطفال فرصة للتنفس والتواصل واللعب، بل وحتى البدء بالتعافي. واستدرك "لكن الصدمات والإصابات والحزن والطفولة الممزقة ستستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي"، وأكد أن منظمة الصحة العالمية تدعم على الأرض إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي وتوسيع خدمات الصحة النفسية للأطفال. وأضاف: "في اليوم العالمي للطفل، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، ما يؤدي إلى سلام دائم".

رسومات أطفال فلسطين بين الركام، وسط غزة، 5 نوفمبر 2025 (العربي الجديد/علاء الحلو)
رسومات من بين الركام... أطفال غزة يجسدون معاني الفقد والحياة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

(رويترز، الأناضول)

