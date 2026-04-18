"يونيسف" غاضبة من قتْل الاحتلال سائقي شاحنتين في شمال غزة

- أعربت اليونيسف عن غضبها بعد مقتل سائقي شاحنتين متعاقدين معها بنيران إسرائيلية أثناء نقل مياه الشرب شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى تعليق أنشطتها في الموقع ودعوة السلطات الإسرائيلية للتحقيق في الحادثة. - يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مياه الشرب بسبب تدمير إسرائيل لآبار المياه خلال حرب الإبادة، مما زاد من الأزمة الإنسانية واعتماد الفلسطينيين على المنظمات الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. - أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 766 فلسطينياً وإصابة 2147 آخرين، وسط دمار واسع للبنية التحتية في غزة.

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن غضبها إثر قتْل الاحتلال الإسرائيلي سائقي شاحنتين متعاقدين معها أثناء مهمة لتوصيل مياه الشرب شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى تعليق أنشطتها بالموقع. وقالت المنظمة، في بيان، إن الحادثة وقعت الجمعة خلال "عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب" عند محطة صهاريج المياه بمنطقة المنصورة في حي الشجاعية شمالي القطاع، والتي تزود مدينة غزة بالمياه.

وأضافت أن: "الحادث أدى إلى مقتل سائقي الشاحنتين وإصابة شخصين آخرين"، وهو ما دفعها لتعليق أنشطتها بالموقع، داعية السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق بالواقعة. وشددت يونيسف في بيانها على "ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي".

UNICEF is outraged by the killing of two drivers of trucks contracted by UNICEF to provide clean water to families in the Gaza Strip.



The victims were killed by Israeli fire in an incident that took place early this morning at the Mansoura water filling point in northern Gaza.… — UNICEF (@UNICEF) April 17, 2026

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما ذكرته المنظمة. ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويعاني قطاع غزة نقصاً حاداً في مياه الشرب، جراء قصف إسرائيل آبار المياه خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في مختلف مناطق القطاع. ويعتمد الفلسطينيون بدرجة كبيرة على المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتوفير المياه ونقلها.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 766 فلسطينياً وإصابة 2147 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة. وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودماراً واسعاً طاول 90% من البنى التحتية.

(الأناضول)