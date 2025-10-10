يونيسف تدعو إلى فتح المعابر وتحذر من ارتفاع وفيات الأطفال في غزة

- دعت اليونيسف إلى فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، محذرة من ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم، حيث يعاني 50 ألف طفل من خطر سوء التغذية الحاد. - تمكنت اليونيسف من إجلاء طفلين حديثي الولادة من مستشفى في شمال غزة، بينما ينتظر الآخرون في الحاضنات الحصول على تصريح أمني إسرائيلي. - بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتخطط الأمم المتحدة لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية خلال أول 60 يوماً من الهدنة.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، محذرة من خطر ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم. وقال المتحدث باسم "يونيسف" ريكاردو بيريس إنّ "الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضاً الرضّع، نظراً لأنّ مناعتهم أصبحت أكثر ضعفاً من أي وقت مضى".

وأكدت المنظمة أنها أجلت اثنين من أصل 18 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى في شمال غزة ليتم لم شملهما مع أهلهما في الجنوب. وكانت المنظمة قد علقت محاولتها نقل الطفلين، أمس الخميس، وسط هجوم عسكري إسرائيلي مستمر على المدينة، ولكنها تمكّنت من نقلهما إلى أهلهما بعد ذلك. وقال ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "كان لدينا 18 طفلاً في الحاضنات في بداية الأسبوع. وتم نقل اثنين منهم أمس"، مضيفاً أن الآخرين ينتظرون في الحاضنات لحين الحصول على تصريح أمني إسرائيلي. وتابع "آمل أن يكون هذا مجرد مثال على ما سيحدث بعد تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل".

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة، اليوم الجمعة، بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن الأمم المتحدة تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعاني بعض المناطق من المجاعة، خلال أول 60 يوماً من وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت "يونيسف" أنّ دعم التغذية هو الأولوية الرئيسية، إذ يعاني 50 ألف طفل من خطر سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج فوري. وأوضح بيريس أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم "لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة (لم يتناولوا الطعام) على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية". وأضاف "بالنسبة للأطفال، يحتاجون إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة للنمو والقدرة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة أو تفشي الفيروسات".

وزادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الإجهاد وسوء التغذية بين النساء الحوامل، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأطفال الخدج وناقصي الوزن الذين تقول منظمة الصحة العالمية إنهم يمثلون الآن خُمس عدد الأطفال حديثي الولادة في القطاع.

(رويترز)