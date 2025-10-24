"يونيسف" تخشى "جيلاً ضائعاً" في غزة مع انهيار قطاع التعليم

- حذّر المدير الإقليمي لليونيسف من خطر ضياع جيل كامل في غزة بسبب انهيار نظام التعليم، حيث دُمّرت 85% من المدارس، مما يضطر الأطفال للتعلم في أماكن مؤقتة تفتقر للبنية التحتية. - تعمل اليونيسف على إعادة الأطفال للتعليم عبر مراكز مؤقتة تقدم دروساً في الرياضيات والقراءة والكتابة، بهدف الحفاظ على صلة الأطفال بالتعليم وتعزيز التماسك الاجتماعي رغم التحديات النفسية. - تواجه جهود إعادة بناء المدارس تحديات بسبب قيود دخول مواد البناء، مما يعيق إقامة مدارس شبه دائمة، ويؤكد بيغبيدير على أهمية التعليم كأمل للمجتمع الغزّاوي.

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوار بيغبيدير، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، حيث يشهد نظام التعليم حالة "انهيار" بعد عامين من الحرب. وقال بيغبيدير، الخميس، في القدس بعد عودته من القطاع الفلسطيني: "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس"، مضيفاً "إذا لم نبدأ انتقالاً حقيقيّاً لجميع الأطفال في فبراير/ شباط المقبل، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيل ضائع".

ولفت إلى أنه مع سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، تمكنت "يونيسف" وشركاؤها في قطاع التعليم من "إعادة نحو سُدس عدد الأطفال المُفترض أن يكونوا في المدارس، إلى أماكن تعليم مؤقتة". غير أنّه كان يتحدث عن التعلّم لا عن التعليم، ذلك أنّ "85% من المدارس دُمّرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام"، فيما تُستخدم كثير من المدارس المتبقية ملاجئ للنازحين.

كما أنّ الأطفال والمعلمين يواجهون صعوبات التنقل المستمرة بسبب النزوح والعمليات العسكرية، في وقت ينشغل معظم المدرّسين بتأمين الطعام والماء لعائلاتهم. وقبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كان النظام المدرسي في غزة، حيث نصف السكان تقريباً دون الثامنة عشرة، يعاني أساساً الاكتظاظَ.

وبحسب بيغبيدير، فمن بين نحو 300 مدرسة تتبع للسلطة الفلسطينية، تحتاج نحو 80 إلى إعادة تأهيل، فيما "دُمّرت 142 مدرسة بالكامل" و"38 مدرسة يتعذّر الوصول إليها نهائياً" لأنها تقع في المنطقة التي تمركز فيها الجيش الإسرائيلي. تُقام مراكز التعلم المؤقتة في مدارس أو بالقرب من مخيمات النزوح، داخل خيامٍ أو غرف جاهزة تفتقر حتى إلى النوافذ. وإذ تُستخدم أحياناً الكراسي وصناديق الكرتون أو الألواح الخشبية طاولاتٍ، قال بيغبيدير: "لم أرَ الجميع يجلسون مرتاحين قطّ"، لافتاً إلى أنّ بعض الأطفال يجلسون على الأرض أو على الحُصر، ويكتبون على ألواح أو حتى على قطع من الحجارة أو البلاستيك.

وأضاف المسؤول الأممي أنّ الدروس "تُقدّم على شكل دوام متناوب لثلاثة أيام أسبوعيّاً، لبضع ساعات صباحاً أو بعد الظهر"، وتشمل ثلاث مواد فقط؛ الرياضيات والقراءة والكتابة. وأكد أنّ "الغاية هي عدم قطع الصلة بالتعليم، لإبقاء الأطفال صامدين"، معتبراً أنه في "سباق مع الوقت" من أجل "إعادة التعليم إلى صدارة الأولويات". وتابع أنّ التعليم "وسيلة لإعادة التماسك الاجتماعي" لأطفال يعانون جميعهم تقريباً الصدمات النفسية ويحتاجون إلى الدعم.

بعد ستة أشهر من زيارته الأولى، يصف المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر، الدمار الهائل الذي شهدته غزة.



ومع تضرر المدارس والمراكز الصحية أو تدميرها، تعمل اليونيسف وشركاؤها على تكثيف الجهود لاستعادة الخدمات الأساسية ومساعدة الأسر على إعادة… pic.twitter.com/w2GAbsWlFW — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) October 23, 2025

وكانت الطبيبة حنان بلخي من منظمة الصحة العالمية قد حذّرت العام الماضي، من "أثر هائل على الصحة النفسية" للأطفال في غزة و"تفشّي اضطرابات ما بعد الصدمة". وفي 18 أكتوبر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إطلاق "العام الدراسي الجديد عبر الإنترنت"، بهدف الوصول إلى 290 ألف طالب. لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال الجمعة إنّ وكالة أونروا "التي أصبحت ذراعاً لحماس لن يكون لها أيّ دور" بعد الحرب، وفق وصفه.

وقد حظرت إسرائيل عمل الوكالة، متّهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل، وهي اتهامات ردّتها محكمة العدل الدولية باعتبارها غير مستندة إلى أدلّة.

وأوضح بيغبيدير، أنّ إحدى أهم الأولويات هي أن تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء اللازمة لإقامة مدارس شبه دائمة، بالإضافة إلى مستلزمات التعليم التي تُعتبر غير أساسية من وجهة نظرها. وسأل: "كيف يمكن إعادة تأهيل الفصول الدراسية من دون إسمنت؟ نحن في حاجة أيضاً إلى دفاتر وكتب وأدوات وقرطاسية بالحد الأدنى اللازم".

وأشار بيغبيدير إلى أنّ "الغذاء مسألة بقاء، أما التعليم فهو الأمل"، معرباً عن تأثره الشديد بما وصفه إصرار المجتمع الغزّاوي على "إعادة تنظيم حياته، تنظيف الأنقاض، إعادة فتح المتاجر الصغيرة، ومحاولة استعادة مظاهر الحياة". وأبدى كذلك "صدمة" من حجم الدمار، قائلاً: "يصعب تخيّل أنّ 80% من أراضي القطاع سُوّيت في شكل شبه كامل بالأرض"، ولم يبقَ "سوى جيوب صغيرة من الأبنية هنا وهناك".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت الخميس أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة ما زالت "غير كافية"، وأن "الجوع لا يتراجع".

(فرانس برس)