- تواجه جميع أطفال العالم تقريبًا مخاطر مناخية متعددة، حيث يتعرض 1.8 مليار لخطر الجفاف و1.2 مليار لخطر القيظ، مما يتطلب استثمارات حكومية عاجلة في البنية التحتية وإدارة الكوارث. - يتعرض 1.1 مليار طفل لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة، مثل العواصف الاستوائية والفيضانات والملاريا، مما يهدد التعليم والخدمات الاجتماعية في 85 دولة. - حددت اليونيسف دولًا مثل الصومال ومدغشقر كالأكثر عرضة، بينما تواجه اقتصادات زراعية مثل بنغلادش ونيجيريا مخاطر الجفاف المتزايدة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار لخطر الجفاف و1.2 مليار لخطر القيظ. وأشارت إلى أن الأطفال "يتأثرون على نحو غير متناسب" بمجموعة من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمناخ، وأن الحكومات في حاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية وقدرات التكيف وإدارة الكوارث للحد من تعرضهم لهذه المخاطر.

وتناول التقرير مجموعة كبيرة من المخاطر المناخية، بالإضافة إلى تأثير تلوث الهواء ومخاطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا. وتناول أيضا البيانات المتعلقة بالوصول إلى المياه والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية حول العالم. وتضمن التقرير أن ما يصل إلى 1.1 مليار طفل على مستوى العالم تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، وحذرت المنظمة من "سلسلة خطيرة من المخاطر المتعددة والمتداخلة" التي قد تثقل كاهل الحكومات والخدمات الاجتماعية.

وقالت روهيني سامبورنام سواميناثان مديرة الإحصاءات في يونيسف وواحدة من معدي التقرير "لا يقتصر الأمر على تعرض الأطفال لأخطار منفردة مثل الفيضانات أو الجفاف أو موجات الحر والحرارة الشديدة، بل يتعلق بتعرضهم لأخطار متعددة".

ووفقا للتقرير تعرض ما يصل إلى 662 مليون طفل لخطر العواصف الاستوائية، و337 مليونا لخطر فيضانات الأنهار، و33 مليونا لخطر الفيضانات الساحلية، ومليار طفل لخطر الإصابة بالملاريا معظمهم في أفريقيا. وتعطل تعليم 242 مليون طفل في 85 بلدا عام 2024 بسبب مخاطر المناخ.

وحددت اليونيسف أن الصومال ومدغشقر وميانمار وكمبوديا وباكستان هي البلدان الأكثر عرضة للخطر. بينما يعيش أكبر عدد من الأطفال المعرضين للجفاف في اقتصادات تعتمد على الزراعة، مثل بنغلادش وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وتنزانيا. يواجه الأطفال في الدول الحبيسة مخاطر "غير متناسبة" من الجفاف والتصحر والإجهاد الحراري والفيضانات المفاجئة. وهناك توقعات بأن تتفاقم أزمة المياه في بلدان، مثل بوتسوانا وبوركينا فاسو.

(رويترز)