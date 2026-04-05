يوم الطفل الفلسطيني: أكثر من 21 ألف طفل شهيد في غزة

- خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، استشهد 21,510 أطفال من أصل 73,500 شهيد، مما يشكل 30% من الضحايا، مع إصابة أكثر من 41,283 طفلًا ووجود 8,100 مفقود تحت الأنقاض. - العدوان أدى إلى إصابات دائمة بين الأطفال، بمعدل 15 حالة يوميًا، مع تسجيل 864 حالة بتر و1,268 إصابة في الدماغ، وترك 18,000 طفل دون ذويهم و55,157 يتيمًا. - الحرب حرمت الأطفال من التعليم النظامي لعامين، مع غياب البيئة الآمنة وانقطاع الكهرباء، مما يهدد بفجوة تعليمية عميقة.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأحد، أنه خلال حرب الإبادة الإسرائيلية سجل استشهاد 21 ألفاً و510 أطفال من أصل 73 ألفاً و500 شهيد. وقالت الوزارة، في بيان صحافي صادر عنها في يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من إبريل/ نيسان، أن الشهداء الأطفال يشكلون قرابة 30% من إجمالي الضحايا، في مؤشر خطير يعكس حجم الاستهداف الذي طاول هذه الفئة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأطفال الجرحى تجاوز 41 ألفاً و283 طفلاً، في حين لا يزال أكثر من 8 آلاف و100 شخص، بينهم أطفال ونساء، في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس واقعاً "كارثياً وغير مسبوق"، حيث لم يكن الأطفال بمنأى عن الانتهاكات، بل كانوا في مقدمة المتضررين، في ظل تدمير شامل طاول حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن النفسي.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، فقد أدى العدوان إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال بإعاقات دائمة، بمعدل يُقدّر بنحو 15 طفلاً يومياً، نتيجة استخدام أسلحة متفجرة من قبل جيش الاحتلال. ولفتت إلى تسجيل 864 حالة بتر أطراف بين الأطفال، و1,268 إصابة في الدماغ والنخاع الشوكي، فضلاً عن مئات الحالات التي فقدت البصر أو السمع، مبينة أن نحو 18 ألف طفل يعيشون دون مرافقة ذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم، فيما بلغ عدد الأيتام من جراء الحرب أكثر من 55 ألفاً و157 طفلاً، في واحدة من أكبر موجات اليُتم التي يشهدها القطاع.

وفي ما يتعلق بالتعليم، ذكرت التنمية الاجتماعية أن الحرب تسببت في حرمان الأطفال من الدراسة النظامية عامين متتاليين، رغم محاولات اعتماد بدائل تعليمية، إلا أن غياب البيئة الآمنة وانقطاع الكهرباء والإنترنت حالا دون استفادة شريحة واسعة منهم، ما ينذر بفجوة تعليمية عميقة. وشهدت حرب الإبادة على غزة، التي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023، تعمُّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال والنساء وكبار السن وتنفيذ مجازر بحقهم في مناسبات عدة، كان من أبرزها إعدام الطفلة هند رجب.