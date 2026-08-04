يوليو الأكثر حرّاً في تاريخ فرنسا

موجة الحر تتواصل في جنوب شرق فرنسا
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم، الإبقاء على حالة التأهب البرتقالي (خطر مرتفع) بسبب موجة الحر في 16 إقليماً بجنوب شرق البلاد، ولا سيما في إقليم فار الذي لا يزال يشهد حريقاً مستمراً، فيما رفعت مستوى التأهب في إقليمي سون إي لوار ولوار.
وذكرت الهيئة أن أقاليم آن، والألب البحرية، وأرديش، ودروم، وغارد، وإيزير، ورون، وسافوا، وأوت سافوا، وفار، وفوكلوز (جنوب شرق)، إلى جانب إقليمي كورسيكا الجنوبية وكورسيكا الشمالية، ستظل تحت مستوى التأهب البرتقالي على الأقل حتى يوم غد الأربعاء.