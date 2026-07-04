- أكدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حالة إصابة بسلالة (إتش.5) من إنفلونزا الطيور في طائر بري، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى ست حالات خلال أسبوعين فقط من اكتشافها لأول مرة في البر الرئيسي. - وزيرة الزراعة بولاية نيو ساوث ويلز، تارا موريارتي، أكدت أن النتيجة تقتصر على طائر بحري مهاجر واحد ولا تؤثر على قطاع الدواجن أو الحياة البرية المحلية، مشجعةً على استمرار شراء لحوم الدجاج والبيض. - فيروس "إتش.5.إن 1" يُعد من أبرز فيروسات إنفلونزا الطيور، ويسبب مرضاً تنفسياً شديد العدوى، وقد رُصدت إصابات بين الثدييات، بما في ذلك الإنسان، مع أعراض تتراوح بين خفيفة وشديدة.

أكدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الكبرى حالة إصابة بسلالة (إتش.5) من فيروس إنفلونزا الطيور في طائر بري، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في مختلف أنحاء البلاد إلى ست حالات بعد أسبوعين فقط من اكتشافها لأول مرة في البر الرئيسي. وقالت وزيرة الزراعة بولاية نيو ساوث ويلز، تارا موريارتي في بيان "لقد كانت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تستعد لنتيجة إيجابية منذ فترة وهناك خطة واضحة لدعم الصناعة والمجتمع"، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت.

وأضافت "في هذه المرحلة، تقتصر النتيجة على طائر بحري مهاجر واحد ولم تؤثر على قطاع الدواجن لدينا أو الحياة البرية المحلية". وتابعت موريارتي "لا يوجد أي تاثير على إمدادات لحوم الدجاج أو البيض، وأود أن أشجع الجميع على شراء هذه المنتجات كما يفعلون عادة"

وكانت السلطات الأسترالية قد ذكرت في 20 يونيو/حزيران الماضي أنه تم رصد السلالة "إتش.5.إن 1" شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي للمرة الأولى. وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز إن الاختبارات التي أجريت لطائر الكركر البني، وهو نوع من الطيور البحرية المهاجرة، الذي تم العثور عليه على شاطئ ناء جنوب مدينة بيرث في غرب أستراليا، جاءت إيجابية للمرض.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس إتش 5 إن 1يُعد من أبرز فيروسات إنفلونزا الطيور، وهو يسبب مرضاً تنفسياً شديد العدوى يصيب الطيور الداجنة والبرية. ولا يقتصر انتشار الفيروس على الطيور، إذ رُصدت إصابات بين عدد من الثدييات، بما في ذلك الإنسان، حيث تراوح الأعراض لدى المصابين بين حالات خفيفة وأخرى شديدة قد تتطور إلى مضاعفات تنفسية خطيرة قد تفضي إلى الوفاة. ومنذ اكتشاف الفيروس لأول مرة عام 1996، شهد العالم موجات متكررة من تفشيه بين الطيور في قارات عدة، فيما سُجل منذ عام 2022 اتساع نطاق انتشاره بين أنواع مختلفة من الثدييات البرية والداجنة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)