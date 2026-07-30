- تصاعدت انتهاكات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، حيث تبرر إدارة ترامب هذه الأفعال بملاحقة "أسوأ المجرمين"، رغم أن العديد من الضحايا لم يكونوا مستهدفين، مما أثار احتجاجات واسعة. - تسعى إدارة ترامب لتحقيق أرقام قياسية في عمليات الترحيل، وتتعرض قوات إنفاذ قوانين الهجرة لانتقادات بسبب استخدامها المفرط للقوة، حيث وثقت تقارير حقوقية حالات اعتقال عنيفة ووفيات بسبب سوء الرعاية الصحية. - تواجه إدارة ترامب اتهامات بالإهمال وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، وتطالب منظمات حقوقية بوقف إنشاء مراكز احتجاز جديدة وإنهاء وجود الوكالة لتحقيق العدالة للضحايا.

رغم الوفيات التي تسبّبت بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، إلا أنّ الأخيرة تواصل انتهاكاتها على نطاقٍ لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث للبلاد، فيما تبرّر إدارة ترامب جرائمها بحق مواطنين ومهاجرين وسيّاح، بأنّها تطارد "أسوأ المجرمين"، علماً أنّ حالات القتل طاولت باعترافها أشخاصاً غير مستهدفين.

في يناير/ كانون الثاني الماضي قُتل المواطنان الأميركيان رينيه غود وأليكس بريتي على يد قوات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك خلال عمليات مداهمة واعتقال في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وصفتها الوزارة حينها بأنّها أكبر عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في تاريخ البلاد، ونعتت المتظاهرين بـ"الفاشيين". غير أنّ إدارة ترامب اضطرّت بعد عمليات القتل إلى إلغاء العملية، وفقدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم وظيفتها في مارس/ آذار الماضي.

اليوم، بعد أكثر من ستة أشهر، عادت الوكالة لتسجّل أكبر عدد من المرحّلين، وعاد القتل أيضاً، إذ شهد شهر يوليو/ تموز الجاري، مقتل ثلاثة أشخاص في أثناء عمليات مطاردة. ففي 7 يوليو أطلقت قوات الهجرة والجمارك النار في مدينة هيوستن بولاية تكساس على المواطن المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 35 عاماً. لم يكن الأب لثلاثة أبناء يحملون الجنسية الأميركية، هدفاً لإدارة الهجرة والجمارك، حسبما أعلنت الأخيرة لاحقاً، إنّما استُهدف من طريق الخطأ، لتشابه مركبته مع مركبة شخصٍ آخر مُستهدَف. وبعد هذه الحادثة بأيامٍ، توفي سائح مكسيكي يُدعى خوان كورونييا دوران في ولاية فلوريدا، يحمل تأشيرة سياحة سارية المفعول، وذلك في أثناء عملية مطاردة من قبل عناصر إدارة الهجرة والجمارك، حيث صدمته شاحنة في أثناء محاولته الفرار.

كذلك أطلق عناصر إدارة الهجرة في ولاية ماين، النار على يوهان سيباستيان غيريرو، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو الكولومبي المقيم بأوراق ثبوتية داخل البلاد، ما أدّى إلى مقتله. واعترفت إدارة ترامب أيضاً بأنّ يوهان لم يكن مستهدفاً في العملية. وتكشف عملية مقتله تفاصيل مأساوية في استهانة عناصر الوكالة بحياة الأشخاص، لمجرد الاشتباه بهم أو بسبب لون بشرتهم، حيث كانت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تراقب مبنىً سكنياً لاعتقال شخص صدر بحقه أمر ترحيل، قبل أن يخرج غيريرو من المبنى، ويستقلّ سيارته البيضاء للذهاب إلى عمله. وتُظهر مقاطع الفيديو سيارة تابعة لإدارة الهجرة تصدم سيارته لإيقافها، ثم يطلق أحد الضباط خمس رصاصات، واحدة منها استقرّت في رأسه. وقد شهدت زوجته وطفلته البالغة من العمر ثلاثة أعوام، لحظات احتضاره وسط حالةٍ من الرعب.

الصورة احتجاج بولاية تكساس ضد وكالة الهجرة، 8 يوليو 2026 (براندون بيل/ Getty)

وأراوخو وغيريرو هما الضحيتان الـ29 والـ30 اللّذان يتعرّضان لإطلاق نار من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، وفقاً لأحدث معطيات مركز بيانات العنف المسلح (مركز أميركي). وسعت وزارة الأمن الداخلي إلى تحميل الضحيتين مسؤولية مقتلهما، مثلما فعلت في حالة سابقة، إلا أنّ الفيديوهات أثبتت عدم صحة مزاعمها. ويطالب المحتجون والمنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة في ظلّ انعدام الثقة بوزارتَي العدل والأمن الداخلي التابعتين لإدارة ترامب، وغياب المساءلة والعقاب عندما تنتهك وكالة الهجرة القانون. ووجّه نحو 200 عضو من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي يطالبون فيها بإجراء تحقيق في مقتل الضحيتين، بينما وجّه 39 عضواً في مجلس الشيوخ رسالة يطالبون فيها بتدابير محاسبة أكثر صرامة لعناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بما في ذلك كاميرات الجسم، ومتطلبات الهوية، ومراجعة بروتوكولات إنفاذ القانون.

ومع رفض الرئيس ترامب قرار وزارة الأمن الداخلي بتعليق عمليات إيقاف السيارات ومطاردتها مؤقتاً، بذريعة أنّها سلاح مهم في مكافحة الجريمة، يظهر مدى الارتباك داخل الإدارة والضغوط التي تُمارَس من أجل الوصول إلى أرقام ترحيل غير مسبوقة. وتكشف العمليات نمطاً متكرّراً من الأخطاء في المطاردات، وعدم وجود قيود لجهة إطلاق النار على أشخاص لم يرتكبوا جرائم أو لا يشكلون خطراً عاماً، وهو ما شهدناه سابقاً في مقتل الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي، إذ لم تكن مثل هذه الحوادث فردية. وفي يوليو الجاري، أقرّ توم هومان، مسؤول شؤون الحدود وأحد أبرز قيادات تنفيذ سياسات الهجرة وترحيل المهاجرين، أنّه على الأقلّ، نصف مَن تعتقلهم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة لا يملكون سجلاً جنائياً، ولم يرتكبوا أيّ جرائم.

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وكشف تقرير جديد للاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنّ انتهاكات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة التي تتصدر عناوين الأخبار، تبقى محدودة قياساً بتلك التي تُرتكَب بالفعل. إذ وُثّق من خلال تحليل نحو 1200 حادثة في سبع ولايات العام الماضي، أنّ الوكالة وعناصرها تبنّوا أساليب تنتهك بشكلٍ جسيمٍ الحقوق المدنية، وذلك على نطاقٍ لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث للبلاد. وشهدت مدينة هياتسفيل في ولاية ماريلاند تثبيت رجل، والضغط على عنقه، ثم توجيه السلاح إلى المارّة، بينما شهدت مدينة بوي في الولاية نفسها اعتقال أب أمام أطفاله الثلاثة، كان في طريقه لتوصيلهم إلى المدرسة، حيث حطّم عملاء ملثمون زجاج السيارة، وسحبوا الأب، وثبّتوه وضغطوا على عنقه وتوجيه السلاح نحوه، فضلاً عن عشرات العمليات التي يمكن مقاضاة الشرطة المحلية في حال ارتكابها.

وتزيد إدارة ترامب من عمليات الاعتقال والترحيل للوصول إلى أرقام قياسية، حيث تسعى إلى رفع جهود الترحيل في شتّى الولايات، مستفيدةً من تعاون بعض الولايات الجمهورية التي منحتها صلاحيات كبيرة، وسمحت بتعاون الشرطة معها، استجابةً لضغوط ترامب ومستشاره ستيفن ميلر، بخلاف الولايات الديمقراطية. وتقول إدارة ترامب إنّها تستهدف أسوأ المجرمين، غير أنّ كلّ حالات القتل التي شهدتها الشوارع الأميركية طاولت أشخاصاً لم يكونوا مستهدفين، باعتراف الإدارة. كذلك أقدمت قوات إنفاذ قوانين الهجرة على احتجاز أكثر من 782 شخصاً من المتظاهرين والصحافيين والمسؤولين المنتخبين والناشطين، ونحو 214 طفلاً، من بينهم 32 يحملون الجنسية الأميركية، وأكثر من 155 مواطناً أميركياً واستهدافهم وإساءة معاملتهم.

وحوّلت إدارة ترامب الشوارع الأميركية إلى ما يشبه مناطق مفتوحة لعمليات الترحيل، إذ تحصل الاعتقالات في متاجر البقالة ومواقف الباصات ومحطات الوقود، وفي المدارس وبالقرب منها، فضلاً عن دور العبادة والمستشفيات. وكشف تقرير لمنظمات حقوقية أنّ أكثر من 418 حالة طرحت فيها قوات إنفاذ قوانين الهجرة المقيمين أو المواطنين المشتبه بهم أرضاً، أو ثبّتتهم بالقوة أو دفعتهم، ونحو 81 حالة استخدمت القوات فيها أساليب تمنع التنفس، وقد تؤدّي إلى الوفاة، مثل تقنية الخنق، وأكثر من 361 حالة استخدمت فيها القوات مواد كيميائية وُجّهت مباشرةً إلى أجساد الأشخاص أو وجوهم.

الصورة تخليداً لذكرى ضحايا سياسات الهجرة، رود آيلاند، 25 يوليو 2026 (جوزيف بريزيوسو/ فرانس برس)

لا يقتصر الأمر على الشوارع، إذ تُسجّل وفيات عدّة في مراكز الاحتجاز، وقد سُجّلت منذ مطلع هذا العام وحده 22 حالة، كان آخرها في 13 يوليو الجاري، إذ توفي محتجز فنزويلي، يُدعى خيسوس مانويل سيلفا (45 عاماً)، في أثناء نقله بين مراكز الاحتجار في ولاية جورجيا. وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك أنّ سبب الوفاة يعود لإصابته بسكتة قلبية فجائية، غير أنّ عائلته اتّهمت الإدارة برفض توفير الرعاية الصحية والجرعات الدوائية اللازمة لمرضه، وأفادت بأنّها توسّلت إلى ضباط الهجرة للسماح له بالحصول على الأدوية، لكن من دون جدوى.

وتتّهم منظمات حقوقية إدارة ترامب بالإهمال وسوء الرعاية الصحية، إذ كشف تقرير لمنظمتَي "هيومن رايتس واتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" الشهر الماضي (يونيو)، وفاة ما لا يقلّ عن 52 شخصاً داخل مراكز الاحتجاز منذ يناير 2025. ويظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 140% في معدل الوفيات بين يناير 2025 ويناير 2026 مقارنةً بالعام السابق، في زيادة غير متناسبة مع أعداد المحتجزين. كذلك أشارت منظمات حقوقية إلى قصور في الرعاية الطبية والحصول على الأدوية داخل مراكز الاحتجاز، بينما نفت إدارة ترامب هذه الاتهامات.

وتساءل ناشطون ومنظمات مدنية: "متى سيتوقف العنف؟" و"متى ستتوقف إدارة الهجرة والجمارك عن قتل الناس في شوارعنا؟". وفي حديثها لـ"العربي الجديد"، تقول عضو حزب الاشتراكية والتحرير مورغان أرتوكينا: "شهدنا في الأيام القليلة الماضية حالات وفاة مروّعة على يد عناصر قوات إنفاذ قوانين الهجرة. رأيناهم يقتلون أشخاصاً بالرصاص في الشوارع، من بينهم آباء وأزواج في ولاية ماين ومدينة هيوستن وغيرهما، وسمعنا عن وفياتٍ تحدث حالياً في أثناء الاحتجاز لدى إدارة الهجرة في مدينة أتلانتا (عاصمة ولاية جورجيا). ما نراه استخفاف مُمنهج بحياة الإنسان وكرامته من جانب هذه الوكالة".

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وتؤكّد أرتوكينا أنّ حالات القتل والاعتداء وسوء المعاملة ووفاة الأشخاص داخل مراكز الاحتجاز، لا تمثل "مجرد مشكلة عابرة أو حالة فردية تتعلق بعناصر فردية أو حادثة لن تتكرّر، إنّما تُعدّ مشكلة مُمنهجة"، مطالبةً بـ"وقف إنشاء مركز جديد للاحتجاز في العاصمة واشنطن، وبإنهاء وجود وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وإبعادها عن شوارعنا ومدينتنا، وتحقيق العدالة لكلّ من وقع ضحيةً لممارساتها القمعية، وكذلك لعائلات هؤلاء الضحايا".

وتختم أرتوكينا بالقول: "إنّ الوفيات التي تشهدها مراكز الاحتجاز تجعلنا على بيّنة بأنّها ليست مجرد مرافق احتجاز، أو مراكز إيواء مؤقتة، أو منشآت لمعالجة إجراءات المهاجرين، بل معسكرات اعتقال تُسجّل فيها ممارسات تجرّد البشر من إنسانيتهم، حيث يُحرمون الغذاء والرعاية الطبية والزيارات، وتُحرَم حتى عائلاتهم المعلومات عن أماكن احتجازهم أو الوجهات التي يُنقلون إليها".