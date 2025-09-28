- توفي 95 شخصاً، بينهم 73 طفلاً، في مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر خلال الأربعين يوماً الماضية بسبب الجوع والمرض، وسط أوضاع إنسانية وأمنية معقدة ونقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية. - حذرت لجنة الطوارئ من كارثة صحية بسبب الجثث المتناثرة في المدينة، وناشدت المنظمات الدولية لتوفير ممر آمن للمدنيين. - منذ مايو 2024، تفرض "قوات الدعم السريع" حصاراً على الفاشر، مما يعقد الوضع الإنساني في دارفور، حيث أسفرت الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

أعلنت لجنة شعبية سودانية، اليوم الأحد، وفاة 95 شخصاً، بينهم 73 طفلاً، من سكان مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر، جراء الجوع والمرض، وذلك خلال الأربعين يوماً الماضية. وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك (لجنة شعبية) في بيان: "توفي أكثر من 73 طفلاً دون سن الخامسة و22 من كبار السن خلال آخر 40 يوماً، جراء الجوع والمرض من سكان مخيم أبو شوك الفارين من المخيم لمراكز إيواء وتجمعات سكنية" بالفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأضاف البيان: "الأوضاع الأمنية والإنسانية معقدة لدى سكان الفاشر ومقلقة جراء انعدام الخدمات الأساسية فلا وجود لمصادر المياه والغذاء بالأخص لدى النازحين المنقطعين عن مراكز التكايا (مطابخ جماعية تقدم الوجبات الغذائية)، وانعدام الخدمات الصحية". وحذر البيان من "كارثة صحية جراء الجثث المتناثرة وسط المدينة بكل حي وشارع حيث الوضع الأمني لا يسمح حتى بدفن الجثامين". وناشد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان توفير ممر آمن يضمن سلامة المواطنين العزل للخروج من أماكن النزاع.

والخميس، أعلنت شبكة أطباء السودان عن تسجيل 23 حالة وفاة بسوء التغذية بين الأطفال والنساء بمدينة الفاشر خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري. وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة 239 طفلاً بمدينة الفاشر منذ يناير/ كانون الثاني الماضي؛ جراء نقص الغذاء والدواء.

وتفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

(الأناضول)