وفاة 42 شخصاً وفقدان 27 آخرين جراء فيضانات المكسيك

- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 42 قتيلاً و27 مفقوداً، مع تضرر 31 ولاية من أصل 32 بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق. - ولاية هيدالغو كانت الأكثر تضرراً، حيث قُتل 22 شخصاً وتضرر ألف منزل، بينما تضرر 800 ألف شخص في بويبلا وحدها، مع تسجيل تسعة قتلى. - تعمل السلطات المكسيكية على دعم السكان المتضررين، وإعادة فتح الطرق، واستعادة التيار الكهربائي، مع نشر آلاف الجنود والمعدات لدعم جهود الإنقاذ.

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية في المكسيك إلى 42 قتيلاً و27 مفقوداً، وفقاً لتقارير أولية أكدت أن جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين. وخلّفت الفيضانات أضراراً كبيرة وأعداداً من المنكوبين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت سلطات الدفاع المدني في المكسيك بهطل أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، ما سبّب فيضاناتٍ أغرقت قرى بأكملها وجرفت طرقاً، وسبّبت حدوث انهيارات أرضية. وكانت ولاية هيدالغو بوسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضرّراً، حيث أفادت السلطات هناك بمقتل 22 شخصاً على الأقل، وتضرّر ألف منزل وعدم تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة.

وتضرّر قرابة 800 ألف شخص جراء الأحوال الجوية القاسية في بويبلا وحدها، بحسب ما أعلنت حكومة الولاية التي أحصت تسعة قتلى. وأفاد مسؤولون بأنّ الفيضانات أدّت إلى مصرع خمسة أشخاص في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، إضافة إلى شخص واحد في ولاية كويريتارو بوسط البلاد.

وكتبت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في منشور على منصة "إكس" بعد اجتماع مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها: "نعمل على دعم السكان، وإعادة فتح الطرق، وإعادة التيار الكهربائي". وأضافت أنّه جرى نشر آلاف الجنود، بالإضافة إلى قوارب وطائرات ومروحيات، لدعم جهود الإنقاذ.

وقالت المنسقة الوطنية للدفاع المدني، لورا فيلاسكيز، إنّ الولايات المتضرّرة شهدت انزلاقات للتربة وفيضان أنهار وانهيار طرق. وجرى توفير مراكز إيواء للمتضرّرين. وأعلنت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في المكسيك، أمس السبت، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايات فيراكروز وبويبلا وهيدالغو وكويريتارو وسان لويس بوتوسي، سبّبت حدوث فيضانات.

ووفقاً لوسائل إعلام مكسيكية، لا يزال آلاف الأشخاص من دون كهرباء في الولايات الخمس المتضرّرة من أسوأ فيضانات في السنوات الأخيرة. وهناك مخاوف من تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية على المنحدرات الجبلية. ويتواصل هطل الأمطار الغزيرة في المناطق التي غمرت المياه طرقها السريعة وشوارعها ومنازلها.

وسجّلت المكسيك خلال عام 2025 هطل أمطار غزيرة بشكل غير معتاد، مع تسجيل أعلى منسوب للأمطار في العاصمة مكسيكو سيتي. وتُراقب السلطات في المناطق الواقعة قبالة ساحل المحيط الهادئ من كثب العاصفتين الاستوائيتين "ريموند" و"بريسيلا" اللّتين خُفِّضت شدّتهما من إعصار من الفئة الثانية. والعاصفتان بعيدتان حاليّاً من الساحل، لكنّهما تُسبّبان أمطاراً غزيرة على غرب المكسيك، ما ألحق أضراراً في ولايات تشياباس وغيريرو وواخاكا، وميتشواكان.

(فرانس برس، الأناضول)