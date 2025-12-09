وفاة عامل وجهود لإنقاذ عالقين بانهيار مبنى سكني في حلب

- تواصل فرق الطوارئ جهودها للبحث عن عاملين عالقين تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء انهار في حي القاطرجي بحلب، حيث تم إنقاذ ثلاثة عمال سابقًا، لكن أحدهم توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه. - المبنى المنهار مكون من طابقين وكان قيد الإنشاء، وفرق الطوارئ تستخدم المعدات الثقيلة للوصول إلى العالقين. - شهدت حلب حادثًا مشابهًا قبل ثلاث سنوات، حيث انهار مبنى من خمسة طوابق في حي الفردوس، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص بينهم طفلان.

تُواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملها، اليوم الثلاثاء، في البحث عن العالقين تحت أنقاض مبنى سكني قيد الإنشاء انهار في حي القاطرجي بمدينة حلب شمالي سورية وسط معلومات تفيد بأن عاملين اثنين ما زالا تحت الأنقاض وفق المعطيات الأولية وشهادات العمال.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت في وقت سابق اليوم من إنقاذ ثلاثة عمال أحياء من تحت الركام، ونقلهم إلى المشفى فوراً لتلقي العلاج، قبل أن تُعلَن وفاة أحدهم متأثراً بإصاباته البليغة، بحسب الدفاع المدني السوري.

ويُذكر أن البناء المنهار مؤلف من طابقين، وكان قيد الإنشاء عند وقوع الحادث. وقد سارعت فرق الطوارئ إلى الموقع وبدأت عمليات الحفر والإزالة باستخدام المعدات الثقيلة للوصول إلى بقية العالقين. وسبق أن لقي 10 أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم، وجُرح آخرون، جراء انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حيّ الفردوس، بمدينة حلب قبل ثلاثة أعوام.