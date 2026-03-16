وفاة طالب لجوء أفغاني خلال احتجازه لدى وكالة الهجرة الأميركية

- توفي محمد ناظر باكتيوال، مهاجر أفغاني عمل مع الجيش الأميركي، أثناء احتجازه لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد اعتقاله في تكساس، وهو الشخص الثاني عشر الذي يموت أثناء الاحتجاز هذا العام. - أفادت وكالة الهجرة والجمارك أن باكتيوال توفي بعد ملاحظة تورم لسانه أثناء الإفطار، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، ودعت منظمة أفغان إيفاك إلى تحقيق فوري في الحادثة. - ارتفع عدد المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حملة ترامب، حيث بلغ نحو 68 ألف شخص، واعتقلت الوكالة مهاجرين أفغاناً رغم حصولهم على حماية قانونية.

كشفت جماعة حقوقية يقودها محاربون أميركيون قدامى، أمس الأحد، أنّ مهاجراً أفغانياً لقي حتفه أثناء احتجازه لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من اعتقاله في ولاية تكساس. وكان محمد ناظر باكتيوال قد عمل سابقاً مع الجيش الأميركي في أفغانستان، وطلب لاحقاً اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال شون فانديفير، رئيس منظمة أفغان إيفاك، المدافعة عن حقوق اللاجئين، في بيان، إنّ باكتيوال كان يعيش في إحدى ضواحي دالاس مع زوجته وأطفاله الستّة، في انتظار البتّ بطلب اللجوء الذي قدّمه. وأضاف فانديفير أنّ أفراد أمنٍ اتحاديّين اعتقلوا باكتيوال من أمام شقته، صباح الجمعة، بينما كان يُوصل أطفاله إلى المدرسة، قبل أن يلقى حتفه السبت، لأسباب غير معروفة.

ويُعتبر باكتيوال (41 عاماً) الشخص الثاني عشر على الأقلّ الذي يموت أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة والجمارك هذا العام، في ظل حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وتوفي 31 شخصاً العام الماضي بعد احتجازهم لدى وكالة الهجرة والجمارك، وهو أعلى رقم خلال عقدين. وتضطلع الوكالة بدورٍ محوري في سياسة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين.

وقالت وكالة الهجرة والجمارك، في بيانٍ أصدرته أمس الأحد، إنّ باكتيوال كان يتناول الإفطار عندما لاحظ أفرادٌ من الطاقم الطبي أنّ لسانه بات متورّماً، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وأضافت أنّها لم تُعلن وفاته إلا بعد محاولاتٍ عديدة لإنعاشه. وأكدت الوكالة التزامها بضمان إقامة جميع المحتجزين في بيئاتٍ آمنة وإنسانية.

وأفاد فانديفير بأنّ أسرة باكتيوال أُبلغت بأنه نُقل إلى أحد المستشفيات في دالاس ليلة اعتقاله، وكان لا يزال على قيد الحياة في صباح اليوم التالي، لكنّه توفي بعد ذلك بوقتٍ قصير.

ودعت منظمة أفغان إيفاك إلى فتح تحقيقٍ في الحال. وذكر فانديفير أنّ باكتيوال الذي كان جندياً في القوات الخاصة الأفغانية وعمل مع القوات الخاصة الأميركية منذ عام 2005، جرى إجلاؤه من أفغانستان مع عائلته في عام 2021 عندما انسحبت الولايات المتحدة من البلاد بعد حربٍ استمرت عقدين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين احتجزتهم وكالة الهجرة والجمارك في حملة ترامب على المهاجرين إلى مستوياتٍ لم يسبق لها مثيل، بلغت نحو 68 ألف شخص حتى أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وخلال مارس/ آذار الجاري، نشرت السلطات في تكساس، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الفيدرالية بإطلاق النار على مواطن أميركي وقتله في الولاية العام الماضي، وذلك قبل أشهر من مقتل أميركيّين اثنين في خضم الحملة على الهجرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وكانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية قد استدعت في نهاية العام الماضي مهاجرين أفغاناً مقيمين في الولايات المتحدة لتقديم وثائقهم، في إطار جهود إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المهاجرين من هذا البلد الآسيوي.

وأُرسلت إشعارات أخرى لمهاجرين أفغان لتسجيل مواعيد حضور للإبلاغ عن أوضاعهم. وقد اعتقلت وكالة الهجرة المهاجرين الذين استجابوا لهذه الطلبات الرسمية وحضروا إلى مكاتبها، بما في ذلك من كانوا يجرون مقابلات للحصول على بطاقاتهم الخضراء.

وكان الأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل قد نالوا في السابق حماية قانونية وصُنّفوا بأنهم "حلفاء أفغان" ضمن برنامج أطلقه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أغسطس/ آب 2021 لحماية من فرّوا إلى الولايات المتحدة عقب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان لاحقاً على البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)