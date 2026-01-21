وفاة شخص وإصابة 15 جراء عاصفة ترابية شرقي ليبيا

- اجتاحت عاصفة ترابية مناطق واسعة في الشرق والجنوب الليبي، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 15 آخرين، مع تسجيل 10,592 حالة تلقت خدمات صحية، معظمها لأمراض تنفسية. - مددت الحكومة العطلة الرسمية في المناطق المتضررة حتى الخميس، مع استمرار رفع حالة الجاهزية في المرافق الصحية وتنظيم دوريات إنقاذ في المناطق المتأثرة. - أطلقت وزارة البيئة تحذيرات من تلوث هواء خطير، بينما استقبل مستشفى الكويفية التخصصي 766 حالة، مع توفير أدوية إضافية، وسط أضرار مادية متفرقة في الممتلكات.

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي عن تسجيل وفاة شخص و15 إصابة نتيجة عاصفة ترابية اجتاحت مناطق واسعة في الشرق والجنوب الليبي، في الوقت الذي قررت فيه تمديد العطلة الرسمية في المرافق الحكومية كافة حتى يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن إجمالي عدد متلقي الخدمات الصحية بلغ 10,592 حالة (معظمها أمراض تنفسية)، منها 15 حالة إصابة ارتبطت بشكل مباشر بسوء الأحوال الجوية والحوادث الناجمة عنها، مع تسجيل حالة وفاة واحدة. وأشارت إلى استمرار رفع حالة الجاهزية في جميع المرافق الصحية لتقديم الرعاية الطارئة.

ميدانياً، ذكر عضو فرق الإسعاف والطوارئ، محسن بوخضرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوحدات الميدانية نظمت دوريات إنقاذ في مختلف المناطق الشرقية. وأكد أن الخدمات الطبية لم تقتصر على بنغازي، بل شملت ضواحيها والمناطق المجاورة، حيث زارت الفرق الأحياء وقدّمت الدعم الصحي للأسر في منازلها. وأضاف بوخضرة أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء عائلة في منطقة "الأبيار" بعد سقوط أشجار على منزلها، كما أنقذت عاملاً وافداً انهار عليه جدار مسكنه.

تمديد العطلة الرسمية شرقي وجنوبي ليبيا

في إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت الحكومة تمديد العطلة الرسمية في المناطق الشرقية والجنوبية لتشمل يومي الأربعاء والخميس، بعد أن كانت قد أقرتها ليومي الاثنين والثلاثاء، مع استمرار متابعة حالة الطرق العامة وخطوط النقل لضمان سلامة المواطنين.

وبالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها وزارة البيئة من "مستويات تلوث هواء خطيرة" في بنغازي، وضرورة بقاء كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي في منازلهم؛ أعلن "مستشفى الكويفية التخصصي للأمراض الصدرية" عن استقباله نحو 766 حالة خلال يومين، مع توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووثّق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أضراراً مادية متفرقة في الممتلكات، شملت سقوط أسوار وجدران بعض المباني، وإغلاق طرق رئيسية، بسبب تساقط الأشجار التي ألحقت أضراراً بالمركبات.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن مستجدات جديدة، أعلنت "مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء" عن بدء العد التنازلي لانتهاء ذروة تأثير المنخفض الجوي، موضحة أن سرعة الرياح ستبدأ في الانخفاض التدريجي مع شروق شمس اليوم الأربعاء.

وكانت مناطق شرق وجنوب البلاد قد شهدت، منذ يوم الأحد الماضي، منخفضاً جوياً صحراوياً أثار موجة شديدة من الأتربة والغبار والرياح العاتية، لا سيما في بنغازي، ما دفع الحكومة إلى فرض "حظر تجول" مؤقت لضمان سلامة السكان.