وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس جنوبي قطاع غزة

- توفيت رضيعة فلسطينية في خانيونس نتيجة البرد القارس، مما رفع حصيلة وفيات الأطفال في غزة إلى 8 منذ بداية الشتاء، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. - يعيش الفلسطينيون في ظروف إنسانية صعبة، حيث يقيم الكثيرون في خيام أو منازل مدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية التي دمرت 90% من البنى التحتية المدنية في غزة. - تتفاقم المعاناة بسبب عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مما يعيق دخول المساعدات الضرورية، في ظل تدهور الأوضاع بفعل المنخفضات الجوية.

توفيت، اليوم السبت، رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد القارس في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما رفع حصيلة وفيات الأطفال نتيجة البرد في غزة إلى 8 منذ بداية موسم الشتاء الحالي. وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس لوكالة الأناضول، إنّ الطفلة عائشة عايش الآغا (27 يوماً)، توفيت نتيجة البرد القارس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، وفاة هذه الطفلة نتيجة البرد الشديد. وأوضحت أن هذه الوفاة ترفع حصيلة الوفيات "نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 8 أطفال".

ولم يتسنّ لوكالة الأناضول الحصول على المزيد من المعلومات حول الأوضاع الإنسانية لهذه الطفلة قبيل وفاتها، فيما يعيش أغلب الفلسطينيين في خيام نزوح أو منازل آيلة إلى السقوط، جراء الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن هذه الحرب خلفت دماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع. وتتفاقم هذه المعاناة، بالتزامن مع تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل المرحلة الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، من فتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ومواد الإيواء.

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بتطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين وغرقها وتلفها، وسقوط عشرات المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق على رؤوس سكانها. وأنهى الاتفاق، حرب إبادة إسرائيلية استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

