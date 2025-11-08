وفاة جيمس واتسون رائد أبحاث الحمض النووي عن 97 عاماً

- توفي عالم الأحياء الأميركي جيمس واتسون عن عمر 97 عاماً، وهو الحائز على جائزة نوبل لمساهمته في اكتشاف بنية الحمض النووي عام 1953، مما أحدث ثورة في علوم الأحياء والطب. - حصل واتسون وزميله فرانسيس كريك، إلى جانب موريس ويلكينز، على جائزة نوبل للطب في عام 1962 تقديراً لاكتشافهم بنية الحمض النووي. - رغم إنجازاته، كانت آراء واتسون مثيرة للجدل، حيث أثار استياءً بتصريحاته حول حقوق الإجهاض والذكاء، واعتذر لاحقاً عن تعليقاته العنصرية.

توفي عن 97 عاماً عالم الأحياء الأميركي جيمس واتسون حائز جائزة نوبل والذي أسهمت أبحاثه في الحمض الريبي النووي في إحداث قفزة في تاريخ علوم الأحياء، بحسب ما أعلنت مصادر علمية أميركية. وذكر مختبر كولد سبرينغ هاربور الذي كان يعمل معه، أنه توفي الخميس.

It is with sadness that we acknowledge the passing of Dr. James Watson, Nobel prize-winning scientist and former Director and President of CSHL. We extend our sincere condolences to his wife Liz and family during this difficult time. We recognize Dr. Watson’s incredible… — Cold Spring Harbor Laboratory (@CSHL) November 7, 2025

يعود لجيمس واتسون وزميله فرانسيس كريك الفضل في اكتشاف بنية الحمض النووي، وهو اكتشاف لا يخلو صفّ علوم أحياء في العالم من ذكره. قد طُبعت في ذاكرة التلاميذ في أصقاع الأرض صورة الكرات ذات الألوان الأربعة التي تلتفّ بشكل حلزوني مزدوج لتشكل الحمض النووي، والتي ساعدت في إشعال شرارة ثورة طويلة الأمد في مجالات الطب ومكافحة الجريمة وعلم الأنساب والأخلاقيات. وقد أدت هذه الانفراجة العلمية التي جرت حين كان واتسون، لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، إلى تحوله لشخصية تحظى بالتقدير في مجال العلوم طوال عقود.

James D. Watson, the brilliant but controversial American biologist whose 1953 discovery of the structure of DNA ushered in the age of genetics and provided the foundation for the biotechnology revolution of the late 20th century, died at age 97 https://t.co/qj13mn91Ro pic.twitter.com/3L39kg7nrV — Reuters (@Reuters) November 7, 2025

ولد جيمس واتسون في شيكاغو في السادس من إبريل/نيسان عام 1928، ودرس علوم الأحياء. وفيما كان العلماء يعرفون بوجود الحمض النووي ودوره في نقل المعلومات الوراثية، كانوا يجهلون شكله. وفي إبريل 1953، نجح واتسون وزميله البريطاني فرانسيس كريك في وصف شكل الحمض النووي، في مقال من صفحة واحدة نُشر في مجلة "نيتشر" العلمية. وأتاح ذلك فهم كيفية انتقال المعلومات الوراثية الموجودة في كل خلية.

First photo of James Watson's and Francis Crick's double-helix DNA model. Taken May 1953. pic.twitter.com/zCcwHLAayg — Historic Footage (@historicfootage) November 7, 2025

وكتب كريك، الذي توفي عام 2004، في رسالة إلى ابنه "نظنّ أن الحمص النووي هو شيفرة. بمعنى آخر، نظن أننا اكتشفنا آلية نقل البيانات الأصلية التي تجعل الحياة تنبثق من الحياة". في العام 1962، حاز جيمس واتسون وفرانسيس كريك مع عالم فيزياء الأحياء النيوزيلندي موريس ويلكينز جائزة نوبل للطب لاكتشاف أن الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين أو (دي إن أيه) عبارة عن حلزون مزدوج، يتكون من سلسلتين يلتفان حول بعضهما البعض لتشكيل ما يشبه سلماً طويلاً يلتوي برفق.

لكن آراء واتسون كانت مثيرة للجدل. ففي العام 1997 أثار موجة استياء حين اعتبر أن المرأة الحامل لها الحق في الإجهاض إن عرفت أن ولدها سيكون مثلياً جنسياً وهي لا ترغب بذلك. وبعد عشر سنوات، قال في مقابلة مع "صنداي تايمز" إن الأفارقة أقل ذكاء من البيض. لكنه اعتذر بعد ذلك وأكد أن ما قاله لا أساس له من الناحية العلمية.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)