وفاة ثلاثة أطفال غرقاً بحوادث متفرقة في سورية

- لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقاً في حلب وإدلب، بينما أنقذت فرق الدفاع المدني السوري رجلاً وامرأتين من الغرق في طرطوس، مع استمرار البحث عن مفقود قرب شاطئ الأحلام. - حذرت منظمة الدفاع المدني السوري من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، داعيةً لتجنب السباحة والإبحار بالقوارب الصغيرة، ومراقبة الأطفال لتفادي مخاطر الغرق. - أكد وسام زيدان على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية وتغيير ثقافة التعامل مع المسطحات المائية، مع فرض غرامات وتشديد الرقابة لمنع السباحة في المناطق الخطرة.

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقاً، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين بمحافظتي حلب وإدلب شمالي سورية، بينما أنقذت فرق الدفاع المدني السوري رجلاً وامرأتين من الغرق في محافظة طرطوس غربي البلاد.

وانتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثتي طفلين شقيقين غرقا في ساقية ري قرب بلدة تل حاصل، شرقي محافظة حلب، ونقلتهما إلى مشفى تل عرن لاستكمال الإجراءات القانونية. وفي الوقت نفسه، تمكنت فرق الغطس من انتشال جثة طفلة توفيت غرقاً في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة في ريف محافظة إدلب.

من جهة ثانية، تواصل فرق الدفاع المدني، بمشاركة خفر السواحل، عمليات البحث عن شخص فُقد إثر بلاغ عن غرقه قرب شاطئ الأحلام في محافظة طرطوس غربي البلاد.

وأوضحت منظمة الدفاع المدني السوري أن فرقها أنقذت رجلاً وامرأتين تعرضوا لحالة غرق قرب شاطئ الأحلام، بالتزامن مع عمليات البحث الجارية في الموقع، حيث أخرجتهم من المياه وقدمت لهم الإسعافات الأولية، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة. وأضافت أن فرقها استجابت أيضاً لبلاغ يفيد بغرق طفل وطفلة في أثناء السباحة في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة في ريف محافظة إدلب. وعند وصول الفرق إلى الموقع، تبين أن عدداً من المدنيين تمكنوا من إنقاذ الطفل وإخراجه من المياه وهو على قيد الحياة، فيما توفيت الطفلة غرقاً، قبل أن تتمكن فرق الغطس من انتشال جثمانها.

وكانت منظمة الدفاع المدني السوري، قد حذرت مسبقاً من اضطراب في حالة البحر، متوقعة ارتفاع الأمواج إلى ما بين 0.5 ومتر واحد اعتباراً من صباح الخميس وإلى فجر الجمعة 24 تموز/يوليو. وأشارت إلى أن حالة البحر ستزداد خطورة من فجر الجمعة وإلى فجر الأحد، مع وصول ارتفاع الأمواج إلى ما بين متر ومترين، ونشاط الرياح بسرعة تراوح بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة.

ودعت المنظمة المدنيين إلى تجنب الإبحار بالقوارب الصغيرة والسباحة والاقتراب من الأرصفة البحرية وكواسر الأمواج، بسبب اضطراب البحر ونشاط الرياح، تفادياً لمخاطر الانزلاق والغرق. كما شددت على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من الشاطئ.

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في المقابل، قال مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وسام زيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات المعتمدة للحد من حوادث الغرق تقوم على عدة محاور، في مقدمتها تعزيز التوعية المجتمعية، والتأكيد أنّ المسطحات المائية في سورية، بما فيها السدود والبحيرات والأنهار، هي بيئات غير مخصّصة للسباحة، وتُعد مناطق عالية الخطورة نظراً إلى طبيعتها المتشعبة والتيارات المائية فيها.

وأكد زيدان ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع المسطحات المائية وعدم استخدامها للسباحة، نظراً إلى ما تشكّله من مخاطر عالية. ودعا في هذا السياق إلى التنسيق مع وزارة الطاقة والموارد المائية من أجل مراجعة وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يتيح فرض غرامات رادعة تمنع السباحة في هذه المواقع، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة عبر حرس المنشآت والكاميرات المراقبة، لمنع السباحة والاقتراب من المسطحات المائية المصنفة عالية الخطورة، مشدداً على أن التوعية وحدها لا تكفي لوقف هذه الحوادث.