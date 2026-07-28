وفاة امرأة وإصابة ابنتها بسبب الأمطار غربي تعز

- لقيت امرأة مسنة مصرعها وأصيبت ابنتها بجروح بليغة إثر انهيار منزل قديم بسبب الأمطار الغزيرة والسيول في مديرية جبل حبشي بتعز، مما أدى إلى خسائر في الممتلكات ونفوق ماشية. - تسببت السيول في جرف أجزاء من الطرقات وتصدع منازل في قرى مجاورة، مع تكرار المخاطر في المناطق الجبلية خلال موسم الأمطار في اليمن. - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية في عدة محافظات، داعياً المواطنين لتوخي الحذر في مجاري السيول والطرق الجبلية.

لقيت امرأة مسنة مصرعها، وأصيبت ابنتها، مساء الاثنين، إثر انهيار منزل قديم بسبب الأمطار الغزيرة والسيول في مديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وسط تحذيرات من تعرض منازل أخرى للانهيار مع استمرار هطول الأمطار.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن المنزل الواقع في قرية بني خيلة بعزلة بلاد الوافي، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وفاة المواطنة مسك محمد جسار على الفور، فيما أصيبت ابنتها بجروح بليغة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن المنزل يعود للمواطن حسان مهيوب، وهو منزل شعبي قديم لم يصمد أمام السيول والأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت أيضاً في خسائر في الممتلكات الخاصة ونفوق عدد من رؤوس الماشية. وبحسب المصادر امتدت السيول إلى عدد من القرى المجاورة، بينها قرية قشيبة، حيث تسببت في جرف أجزاء من الطرقات، وتصدع منازل، ونفوق ماشية، كما جرفت سيارة أحد المواطنين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من وفاة امرأة جراء صاعقة رعدية رافقت أمطاراً غزيرة في قرية العراري بعزلة المراتبة في مديرية جبل حبشي، في حين شهدت المديرية خلال أغسطس/آب من العام الماضي، سيولاً مماثلة أودت بحياة مواطن وأصابت زوجته وابنته، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالممتلكات، ما يعكس تكرار المخاطر التي تواجهها المناطق الجبلية مع موسم الأمطار في اليمن.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، على عدد من المحافظات، تشمل تعز والضالع وإب وذمار وريمة، مع أمطار متفرقة، قد تكون مصحوبة بالرعد على أجزاء من صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء والبيضاء، إضافة إلى مرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين من الوجود في مجاري السيول والشعاب والأودية أثناء هطول الأمطار وبعدها، ومن الصعود إلى المرتفعات أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية، كما دعا إلى توخي الحذر في الطرق الجبلية بسبب تدني مدى الرؤية.