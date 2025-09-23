وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

- توفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للسعودية، حيث ستقام الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وصلاة الغائب في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع مساجد المملكة. - وُلد الشيخ في مكة المكرمة عام 1943، نشأ يتيماً وحفظ القرآن مبكراً، وفقد بصره في العشرينيات، ودرس العلوم الشرعية على يد مفتي السعودية الأسبق. - له مؤلفات متنوعة في الفتاوى والعقائد وأحكام الحلال والحرام، وشارك في التدريس والخطابة في مساجد بارزة.

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للسعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وأوضح البيان، أن الصلاة على الفقيد ستقام بعد صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، كما وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإقامة صلاة الغائب عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر. وأكد البيان أن المملكة والعالم الإسلامي فقدا برحيله عالماً جليلاً أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين.

وُلد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في الثالث من ذي الحجة 1362هـ الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1943 في مكة المكرمة. نشأ يتيماً، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وفقد بصره في العشرينيات من عمره. درس العلوم الشرعية على يد مفتي السعودية الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وبدأ مسيرته العملية بالتدريس وعضوية المجالس العلمية في الجامعات، كما كان خطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله (الجامع الكبير) في الرياض، وأحد أبرز خطباء مسجد نمرة بعرفات، وفق ما ذكرت سعوديبيديا ووكالة الأنباء السعودية (واس).

وله مؤلفات متنوّعة تشمل الفتاوى، والعقائد، وأحكام الحلال والحرام، إضافةً إلى كتب مصنفة من مجموع الفتاوى التي أفتى بها في برامج مختلفة، منها: كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة، وحقيقة شهادة أن محمداً رسول الله، والجامع لخطب عرفة، فتاوى العقيدة، ومن فتاوى الطهارة والصلاة، ومن أحكام وفتاوى الزكاة.