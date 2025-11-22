وفاة أول إصابة مؤكدة بسلالة إتش.5.إن.5 من إنفلونزا الطيور في واشنطن

- توفي رجل مسن في ولاية واشنطن بعد إصابته بسلالة H5N5 من إنفلونزا الطيور، وهي أول حالة بشرية مؤكدة عالميًا، وكان يمتلك طيورًا منزلية في فناء بيته. - وزارة الصحة تؤكد أن الخطر على العامة منخفض، وتراقب المخالطين للمريض دون دليل على انتقال الفيروس بين البشر، مع مراقبة الأشخاص المعرضين للطيور. - باحثون يحذرون من تحول إنفلونزا الطيور إلى جائحة بشرية بسبب ضعف المراقبة، مع انتشار سلالة H5N1 في الولايات المتحدة وانتقالها إلى الماشية.

قالت وزارة الصحة في ولاية واشنطن إن أحد سكان الولاية كان يتلقى العلاج بعد إصابته بالسلالة إتش.5.إن.5 من فيروس إنفلونزا الطيور توفي أمس الجمعة، في أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بهذا المتحور على مستوى العالم. وأوضحت الوزارة في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن المتوفى رجل مسن من مقاطعة جرايز هاربور كان يعاني من أمراض مزمنة وكان يمتلك مجموعة مختلطة من الطيور المنزلية في فناء بيته.

وخلصت وزارة الصحة إلى أن وجود المتحور في المكان المحيط بالطيور، مرجحة أن تكون الدواجن المنزلية أو الطيور البرية مصدر العدوى. وذكرت أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا ولم تثبت إصابة أي فرد آخر بإنفلونزا الطيور. وقالت الوزارة: "مسؤولو الصحة العامة سيواصلون مراقبة أي شخص كان مخالطاً للمريض من كثب بحثاً عن أعراض... لا يوجد دليل على انتقال هذا الفيروس بين الناس". وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للطيور في الفناء الخلفي ومحيطه يخضعون أيضاً للمراقبة تحسباً لظهور أعراض.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حذر باحثون أميركيون يدرسون تطوّر الأمراض من أن "أحداً لا يدرك أن الولايات المتحدة اجتازت فعلاً نقطة التحوّل التي تؤهل إنفلونزا الطيور لأن تصبح جائحة بشرية بسبب ضعف المراقبة". وأوضحوا استناداً إلى تقارير وزارة الزراعة الأميركية أن "سلالة إتش 5 إن1 شديدة الخطورة رُصدت في طيور برية وثدييات في كل الولايات الأميركية، وانتقلت من مزارع الدواجن وأصابت أكثر من 1000 قطيع أبقار. كما وصلت الآن إلى كل القارات باستثناء أستراليا، وشملت الإصابات طيور بطريق في القطب الجنوبي، وإبلاً في الشرق الأوسط".

وتوجد سلالة إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" منذ عام 1996، واقتصرت غالبية إصاباتها حتى الآن على حيوانات، لكن خبراء يعتقدون بأن انتقالها إلى ماشية وأبقار وإصابة بعضها بعضاً في الولايات المتحدة أخيراً يعني الانتقال ببطء إلى العدوى البشرية التي ستتسبب في عواقب وخيمة في نهاية المطاف.

(رويترز، العربي الجديد)