وظائف التعليم العالي المفقودة

- تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى التنمية البشرية من خلال توسيع اختيارات الأفراد وضمان حقوقهم الأساسية، مع التركيز على التنمية المستدامة التي لا تستنزف الموارد الطبيعية وتضمن حقوق الأجيال القادمة. - تواجه المجتمعات العربية تحديات في ترسيخ مبادئ المواطنة بسبب الإقصاء والفئوية، مما يتطلب تدريب الطلاب على مواجهة المشكلات المجتمعية وتعزيز التفاهم المشترك. - تعاني الجامعات العربية من قصور في أداء دورها الحيوي، حيث تفتقر إلى تعزيز مهارات التحليل والنقد والحوار، مما يساهم في استمرار التخلف والتعصب في المنطقة.

لعل أولى مهام مؤسسات التعليم العالي هي التنمية البشرية، والتي تعرّفها تقارير الأمم المتحدة بأنها عملية تهدف إلى توسيع اختيارات الناس، وبالتالي توفير العيش الكريم من خلال الحصول على الحقوق الأساسية في الرأي والمعتقد والحريات والصحة والتعليم والثقافة ومقومات العيش والبنى التحتية.

وتتشابك وتتقاطع عناصر التنمية البشرية، في حين لا تتحقق على حساب استنزاف الموارد الطبيعية وحرمان الأجيال من حقوقها. لذا نشأ مصطلح التنمية المستدامة. وفي المجتمعات العربية التي تشهد تحللاً لمكوناتها، وانهياراً لكياناتها ومؤسساتها، باتت أولوية التنمية البشرية مرتبطة بترسيخ مبادئ المواطنة بعد طغيان مفاهيم الإقصاء والعزل والفئوية. ويبدأ ذلك عبر تدريب الطالب على النهوض بمسؤولياته في إدراك المشكلات المجتمعيّة، ثم الارتقاء بنظرته إلى المشترك في تلك المجتمعات، ومواجهة ممارسات وأفكار ومعتقدات مغلوطة لصالح المشترك، وحق الجميع في التعبير عن ذواتهم، وصياغة خيارات تؤدي إلى التقدم.

والواقع أن الجامعات لا تلعب هذا الدور الحيوي، فالطالب الجامعي لا يتعود في صفوفه على اكتساب ملكات الربط والتحليل والنقد والحوار، كما لا يتدرب على احترام الآخر المختلف عنه، حتى أنه لا يحترم البيئة المحيطة، أو يتعود الحفاظ على ما تحويه من تنوع ثقافي وتراثي تراكم عبر السنين.

وقوام التنمية المستدامة هو إعداد الموارد البشرية لممارسة هذه المهام من خلال الاستثمار في التعليم العالي والتعليم الفنيّ والتّقنيّ والتّدريب بما هي ضرورة لإقامة مجتمع منتج يحقق التنمية، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء جامعات نوعية تتميز في مجالات معينة لخدمة نشاطات استراتيجية تلبي حاجة المجتمعات، سواء زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، ويتم ذلك من خلال إعداد البحوث العلمية والتّطبيقية، والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والصحي والاقتصادي، وتوسيع نطاق المناخ العلمي لتشكيل وعي متجدد بمعضلات المجتمع.

ولتحقيق ذلك، لا بد من التشبيك بين الجامعة والمجتمع من خلال تنمية البحث العلمي التطبيقي، وربطه بالحاجات الحياتية، وتزويد الجامعات بأحدث المعارف والخبرات والتجهيزات، وإخراج المعرفة من الحرم الجامعي إلى المجتمع من خلال تكوين العقلية العلمية، ودعم التنمية المهنية، وتعزيز مهارات القيادة والاتصال. ومن أهم وظائف الجامعات التأثير في سلوك الأفراد من خلال المعارف التي تبثها؛ وربط تلك المعارف باحتياجات المجتمع، كما يقع على عاتقها صقل البنية الذّهنيّة، والتدريب على احترام الآراء.

ويمكن القول إن أكثر الجامعات العربية لم تنجح في القيام بوظائفها، بدليل ما تشهده المنطقة من سيادة الغيبيات والتعصب والتخلف، والعجز عن التصدي للمعضلات.

(باحث وأكاديمي)