وصول 81 طفلاً من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الأردن

- وصل 81 طفلاً فلسطينياً من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج ضمن مبادرة الملك عبد الله الثاني لعلاج ألفي طفل، حيث تم نقلهم عبر جسر الملك حسين برفقة 108 من ذويهم. - أطلق الملك عبد الله الثاني مبادرة "الممر الطبي الأردني" خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2025، واستقبلت المملكة منذ مارس 2024 أكثر من 716 طفلاً من غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. - تعالج الأطفال في مستشفيات أردنية حكومية وخاصة بإشراف وزارة الصحة، ضمن جهود المملكة الإنسانية والطبية لدعم قطاع غزة، حيث تم علاج أكثر من نصف مليون مريض وإجراء 20,679 عملية جراحية.

وصل 81 طفلا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الأردن، بحسب ما أفاد الجيش الأردني في بيان، الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرة أطلقها الملك عبد الله الثاني لعلاج ألفي طفل من غزة في المملكة. ونُقل الاطفال برا عبر جسر الملك حسين (اللنبي) برفقة 108 أشخاص من ذويهم، ضمن الدفعة الـ26 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى والمرضى الذين يصلون من قطاع غزة.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أطلق خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وشنطن في فبراير/شباط 2025، مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي قال إنها ستشمل ألفي طفل. ومنذ مارس/آذار من العام الماضي، استقبلت المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أكثر من 716 طفلا من غزة، معظمهم يعانون من كسور وجروح عميقة ومن مرض السرطان.

وقال الجيش في بيانه: "سيعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة". ويُوزّع الأطفال على مستشفيات حكومية وخاصة بإشراف وزارة الصحة.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية على الصعيدين الإنساني والإغاثي، إلى جانب دورها العلاجي في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي الحالات المرضية التي تم علاجها، وفقا لتصريحات سابقة لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري خلال مؤتمر صحافي عُقد في مارس/آذار 2025، أكثر من نصف مليون مراجع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أُجريت 20.679 عملية جراحية صغرى وكبرى، إضافة إلى تركيب 363 طرفا اصطناعيا علويا وسفليا، وذلك ضمن مبادرة "استعادة الأمل".

(فرانس برس، العربي الجديد)