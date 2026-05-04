وصل 42 طفلاً فلسطينياً من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، وفق ما أفاد به الجيش الأردني في بيان الاثنين، وذلك ضمن مبادرة إنسانية أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لعلاج ألفي طفل من القطاع.

ونُقل الأطفال عبر جسر الملك حسين، برفقة 75 شخصاً من ذويهم، ضمن الدفعة السابعة والعشرين من الأطفال الجرحى والمرضى الذين يجرى إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في فبراير/شباط 2025 عن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، الهادفة إلى علاج ألفي طفل من غزة. ومنذ مارس/آذار العام الماضي، استقبلت المملكة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أكثر من 797 طفلاً يعاني معظمهم من إصابات خطيرة بينها كسور وجروح عميقة، إضافة إلى أمراض مزمنة مثل السرطان.

وأوضح الجيش الأردني في بيانه أن الأطفال سيتلقون العلاج في عدد من المستشفيات داخل المملكة وخارجها، ضمن جهود طبية وإنسانية متواصلة تقدمها القوات المسلحة الأردنية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويستمر الأردن في المبادرات الإغاثية إلى جانب جهودها العلاجية داخل القطاع، حيث تعاملت مع أكثر من نصف مليون حالة طبية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب تصريحات سابقة لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري.

كما شملت الجهود تنفيذ 20 ألفاً و679 عملية جراحية صغرى وكبرى، إضافة إلى تركيب 363 طرفاً اصطناعياً علوياً وسفلياً، ضمن مبادرة "استعادة الأمل" المخصصة لدعم الجرحى والمصابين.