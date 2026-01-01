وصول أكثر من 41 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر بحر المانش في 2025

- في عام 2025، وصل 41,472 مهاجراً إلى بريطانيا عبر بحر المانش، وهو ثاني أعلى رقم سنوي مسجل، مع تراجع بنسبة 9% مقارنة بعام 2022. - شهدت الأشهر الأخيرة من 2025 تباطؤاً في وصول المهاجرين، مع انقطاع تام لمدة 28 يوماً، وبلغ متوسط عدد الوافدين في كل قارب 62 شخصاً. - اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025، تعتمد مبدأ "واحد مقابل واحد"، لكنها لم تردع محاولات العبور غير النظامية.

وصل ما مجموعه 41 ألفاً و472 مهاجراً إلى بريطانيا خلال عام 2025 بعد عبورهم بحر المانش، في ثاني أعلى حصيلة سنوية تسجل على الإطلاق. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس، أنه لم تسجل أي حالات عبور خلال ليلة رأس السنة، استمراراً لسلسلة عدم عبور أي مهاجرين خلال موسم الأعياد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وهذا يعني أن إجمالي عدد الوافدين في عام 2025 تراجع بنسبة 9% مقارنة بأعلى رقم مسجل على الإطلاق، الذي بلغ 45 ألفاً و774 مهاجراً في عام 2022. وارتفع إجمالي عدد الوافدين في عام 2025 بنسبة 13% مقارنة بـ36 ألفاً و816 مهاجراً في عام 2024، وبنسبة 41% مقارنة بـ29 ألفاً و437 مهاجراً في عام 2023.

وخلال معظم عام 2025، بلغ عدد الوافدين أعلى مستوياته منذ بدء نشر بيانات عبور بحر المانش في عام 2018. لكن وتيرة وصول الوافدين تباطأت خلال الشهرين الأخيرين من عام 2025، وشهدت فترات طويلة انقطاعاً تاماً لوصول المهاجرين، من بينها فترة 28 يوماً في الفترة من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول. وبلغ متوسط ​​عدد الوافدين في كل قارب 62 وافداً في عام 2025، مقارنة بـ53 وافداً في عام 2024 و49 وافداً في عام 2023.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بأنّ المهاجرين الذين عبروا بحر المانش، في الفترة الممتدّة من مارس/ آذار 2024 إلى الشهر نفسه من 2025، بمعظمهم يحملون جنسيات أفغانستان وسورية وإريتريا وإيران والسودان. ويشير مسؤولون فرنسيون إلى أنّ المملكة المتحدة تجذب المهاجرين نظراً إلى أنّ عدم الحاجة إلى بطاقات هوية وطنية يجعل العمل غير القانوني أمراً أكثر سهولة.

وتنصّ اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيّز التنفيذ في أغسطس/ آب 2025، على تبادل المهاجرين بين البلدَين على أساس مبدأ "واحد في مقابل واحد". وهكذا، في مقابل كلّ شخص يُعاد من المملكة المتحدة، توافق لندن على دخول مهاجر آخر من فرنسا بطريقة قانونية. لكنّ هذا الإجراء، الذي تعرّض لانتقادات حادة من منظمات غير حكومية والذي يواجه طعوناً قضائية، لا يحمل حتى اليوم سوى تأثير رمزي، ولا يردع الغالبية العظمى من الراغبين في الهجرة من محاولة عبور بحر المانش بطريقة غير نظامية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)